Jackson e Henry dominano nella vittoria della wild card dei Ravens sugli Steelers

BALTIMORA – I Baltimore Ravens hanno detto per tutta la settimana di aver ingaggiato Derrick Henry per la stagione – e il running back del Pro Bowl ha mostrato il perché nella partita wild card di sabato.

In una fredda notte d’inverno nella postseason, Henry stabilì un record nei playoff dei Ravens correndo per 186 yard e due touchdown mentre i Ravens sconfissero i Pittsburgh Steelers, 28-14allo stadio M&T Bank. Insieme alle 82 yard di corsa del quarterback Lamar Jackson, i Ravens hanno totalizzato 298 yard di corsa, che stabiliscono anche un nuovo traguardo di franchigia post-stagionale.

I Ravens sono passati al turno di divisione per la terza volta in cinque anni. Se domenica i Buffalo Bills batteranno i Denver Broncos, Baltimora giocherà a Buffalo il prossimo fine settimana. Se i Bills riusciranno a farcela in casa, i Ravens ospiteranno gli Houston Texans.

Jackson era senza il suo obiettivo numero 1. 1 nel ricevitore largo Zay Flowers, che era stato messo da parte per un infortunio al ginocchio, ma Baltimora aveva ancora Henry. Nella sua prima stagione a Baltimora, Henry ha dimostrato che il suo gioco non diminuisce nonostante la sua età. A 31 anni e 7 giorni, Henry è il terzo giocatore più anziano nella storia della NFL a registrare 150 yard di corsa in una partita di playoff, secondo ESPN Research.

È stata una vittoria emozionante contro il più grande rivale dell’AFC North dei Ravens. Baltimora ha battuto Pittsburgh in partite consecutive per la prima volta dal 2019.

Ecco cosa dovresti sapere per entrambe le squadre:

Kevin Sabitus/Getty Images

Tendenza promettente: Per la prima volta nella postseason, Jackson ha guidato un touchdown sul possesso di palla iniziale – ed è stata una maratona. Secondo ESPN Research, il drive da 95 yard dei Ravens è stato il secondo touchdown di apertura più lungo nell’era del Super Bowl. Jackson ha concluso il drive con un passaggio di touchdown da 15 yard al ricevitore largo Rashod Bateman. I Ravens sono andati 8-0 nelle partite della stagione regolare in cui Bateman ha segnato un touchdown.

Una statistica lampante: Henry ha raggiunto il massimo a 20,6 mph con il suo punteggio di 44 yard, la sua corsa di touchdown più lunga nei playoff. Secondo NFL Next Gen Stats, è stato il secondo touchdown di Henry in questa stagione in cui ha raggiunto almeno 20 miglia all’ora. Solo il running back dei Philadelphia Eagles Saquon Barkley ha touchdown più veloci (sette) dove ha superato le 20 mph.

Prestazioni più sorprendenti: Jackson corre con la palla. In una stagione regolare in cui faceva correre meno la palla, Jackson ha approfittato del fatto che gli Steelers colpivano i running back sulle opzioni di corsa di Baltimora e li ha fatti pagare. Jackson ha prodotto 82 yard di corsa su 14 carry, il massimo da ottobre. Con 603 yard di corsa nei playoff, superò Steve Young per il maggior numero di yard di corsa per un quarterback nella storia della postseason della NFL. — Jamison Hensley

Prossima partita: a Bills o vs. texani

Al Bello/Getty Images

I roster, gli avversari e le sedi sono cambiati, ma i risultati sono rimasti gli stessi.

Per la quinta volta dal 2017, gli Steelers, nonostante abbiano rinnovato il loro spazio di quarterback in offseason e vantassero una delle difese più pagate del campionato, sono usciti dai playoff dopo una partita, questa volta con una fiacca sconfitta per 28-14 contro i Ravens.

Con la sconfitta, gli Steelers hanno concluso la stagione 2024 con una serie di cinque sconfitte consecutive dopo aver iniziato la stagione 10–3. Pittsburgh non ha mai guidato nessuna di queste cinque sconfitte.

In una storia fin troppo familiare sabato sera, gli Steelers sono stati completamente sconfitti nella prima metà di una partita di playoff. Poi un’esplosione di speranza seguita da una manifestazione fallita.

Nella storia dei playoff da una sterlina degli Steelers, il loro deficit di 21 punti nel primo tempo è secondo solo ai 25 punti che hanno dovuto affrontare contro i Cleveland Browns nella sconfitta con wild card nel 2020.

Gli Steelers hanno segnato 14 punti nel terzo quarto riducendo per due volte il vantaggio dei Ravens a 14, ma non si sono mai avvicinati di più.

Con 80 vittorie nelle ultime otto stagioni, gli Steelers hanno ottenuto il maggior numero di vittorie in stagione regolare in otto anni di playoff nella storia della NFL.

Gioco chiave: Di fronte a un 4° e pollice nel secondo quarto, Mike Tomlin apparentemente ha vissuto nelle sue paure scegliendo di restituire la palla al principale MVP della lega piuttosto che fidarsi del suo attacco per ottenere una distanza minima. Di conseguenza, la difesa più pagata della NFL ha rinunciato a un drive da 85 yard da 13 giocate, tutto correndo, coronato dalla corsa di touchdown da otto yard di Derrick Henry per dare ai Ravens un vantaggio di 14-0.

Il buco più grande nel piano di gioco: Senza contare le letture di Jackson. Dopo aver ceduto 167 yard a Henry nella settimana 16, gli Steelers erano fermamente convinti che fermare il running back fosse la loro massima priorità questa volta. Non solo non lo fecero, ma non riuscirono nemmeno a fermare l’opzione di lettura di Jackson. Il duo dei Ravens si è unito per 164 yard di corsa nel primo tempo, e Jackson aveva 75 yard prima del contatto sui suoi 13 carry, secondo ESPN Research. Come squadra, i Ravens hanno accumulato 131 yard di corsa prima del touchdown nel primo tempo.

Una tendenza preoccupante: Partenze lente. Gli Steelers, una delle poche squadre a non segnare un touchdown nel drive di apertura di questa stagione, hanno continuato la loro frustrante tendenza alle partenze lente. Sabato sera, Pittsburgh era 21-0 all’intervallo e ha superato 81-37 vincendo 1.032-565 nella prima metà delle ultime cinque sconfitte. Forse ancora più preoccupante è lo stesso schema che si è verificato nelle ultime sei sconfitte nei playoff degli Steelers. Incluso sabato sera, la squadra è stata superata di 96 punti e 641 yard di corsa risalenti alla sconfitta del campionato AFC 2016 contro i New England Patriots. — Brooke Prior