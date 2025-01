Jackson e Henry potenziano i Ravens superando gli Steelers nella wild card dell’AFC

BALTIMORA — Ci sono stati momenti sabato in cui il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson non si sentiva come se fosse nel gioco delle wild card dell’AFC. Mentre Jackson guardava il running back Derrick Henry sfondare la difesa dei Pittsburgh Steelers, gli venne in mente un certo film.

“Guardare il film ‘Cars’? Ecco come appare Derrick quando Saetta McQueen vola via”, ha detto Jackson. “Correva in giro con tutti quei ragazzi. Era come un film, fratello. Preferirei guardarlo piuttosto che stare dall’altra parte della palla. Lo so.”

Henry non ha mai mollato l’acceleratore e ha stabilito un record post-stagionale dei Ravens con 186 yard di corsa e due touchdown nella vittoria per 28-14 di Baltimora sugli Steelers all’M&T Bank Stadium. Henry, frustrando Pittsburgh con le braccia rigide e gli sprint al centro della difesa, ha registrato la sua quarta partita post-stagionale con 150 o più yard di corsa, legandolo a Terrell Davis per il massimo nella storia dei playoff della NFL.

I Ravens avanzeranno al turno di divisione il prossimo fine settimana quando giocheranno ai Buffalo Bills o in casa contro gli Houston Texans. Nel frattempo, Baltimora ricorda il touchdown da 44 yard di Henry nel terzo quarto e sorride.

“Ho pensato che fosse divertente guardare Lamar correre, ma guardare Derrick Henry correre per un touchdown, penso che potrebbe prendere la torta”, ha detto il placcaggio offensivo dei Ravens Ronnie Stanley. “Forse perché è alto un metro e ottanta e corre come una gazzella.

Jackson e l’attacco numero 1 della NFL erano senza il ricevitore largo del Pro Bowl Zay Flowers, che era stato messo da parte per un infortunio al ginocchio. Non aveva importanza dato che i Ravens hanno lanciato la palla in 50 delle 72 giocate. Su un drive da 85 yard nel secondo quarto, Baltimora ha eseguito la palla in tutte e 13 le giocate, inclusa la corsa di touchdown da 8 yard di Henry.

Insieme alle 81 yard di corsa di Jackson, i Ravens hanno totalizzato 299 yard a terra, stabilendo un nuovo record di franchigia. Si tratta delle yard più veloci in una partita di playoff per qualsiasi squadra dai San Francisco 49ers del 2012, che ne vinsero 323 nel turno di divisione.

Consigli dell’editore 2 Correlati

“Non andremo troppo avanti e parleremo di quanto siamo grandi”, ha detto Henry. “Rimarremo composti, ci godremo questo, guarderemo il film, vedremo dove possiamo migliorare e poi passeremo a quello successivo.”

Il primo long run di Henry è arrivato su un’azione che il coordinatore offensivo Todd Monken aveva appena aggiunto durante l’allenamento di giovedì. Henry si è schierato nella formazione del gatto selvatico, ha preso un attimo e ha corso per 34 yard per impostare il primo touchdown del gioco.

Poi, nel terzo quarto, Henry ha fatto a pezzi la difesa degli Steelers per 44 yard, il touchdown più lungo della sua carriera post-stagionale. Henry ha raggiunto il massimo a 20,6 mph, segnando la seconda volta in questa stagione che ha superato 20 mph su un touchdown, secondo NFL Next Gen Stats.

“Derrick è solo un gran lavoratore. Il ragazzo è proprio il ragazzo”, ha detto Jackson. “Posso semplicemente passare la palla (e lui riceve) 10 iarde, 20 iarde, 30 iarde e mi sto rilassando.

Quando Jackson non passava la palla a Henry, la guidava lui stesso. I suoi 15 carry sono stati il ​​secondo della stagione e lo hanno portato a mettersi in ginocchio nella parte posteriore. Tra i set, Jackson indossava un impacco termico sulla schiena a bordo campo.

“Sto bene”, ha detto Jackson. “A dire il vero, non mi ha toccato affatto, a dire il vero. Solo un po’ di fastidio, ma sto bene. Niente di cui preoccuparsi.”

I Ravens affronteranno i Bills o i Texans, entrambi sconfitti con un punteggio combinato di 66-12 durante la stagione regolare. Se domenica i Bills batteranno i Denver Broncos, Baltimora giocherà a Buffalo il prossimo fine settimana. Se i Bills riusciranno a farcela in casa, i Ravens ospiteranno i texani.

Con Henry e Jackson che gestiscono la palla, i Ravens sono fiduciosi su chi giocheranno dopo.

“Quei ragazzi (stanno) aprendo la strada, quindi siamo appena all’inizio”, ha detto il linebacker centrale dei Ravens Roquan Smith. “Questo è un antipasto di ciò che abbiamo nel menu.