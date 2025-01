Jacksonville Dolphins vs. Arkansas Bears: como assistir basquete da NCAA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Centavo. Arkansas Bears @ Jacksonville Dolphins

Registros atuais: Cent. Arkansas 5-13, Jacksonville 10-7

Jacksonville está 4-0 contra o Cent. Arkansas desde janeiro de 2022 e terá a chance de estender esse sucesso no sábado. Os dois se encontrarão em uma batalha do Atlantic Sun às 15h (horário do leste dos EUA) no Swisher Gym. Os Bears chegam a este jogo mancando com três derrotas consecutivas, enquanto os Dolphins vão se recuperar com quatro vitórias consecutivas.

Na quinta-feira, Jacksonville não teve muito espaço para respirar na disputa contra o N. Alabama, mas ainda assim saiu com uma vitória por 64-60.

Enquanto isso, Cent. O Arkansas perdeu para o norte da Flórida na quinta-feira e caiu por 92-80.

A vitória de Jacksonville aumentou seu recorde para 10-7. Quanto a Cent. A derrota do Arkansas caiu seu recorde para 5-13.

A recuperação provavelmente será um grande fator nesta competição: Jacksonville vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 36,5 rebotes por jogo. No entanto, não é como Cent. Arkansas está enfrentando dificuldades nesse departamento, pois teve uma média de 37,8. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Jacksonville não teve muito espaço para respirar no jogo contra Cent. Arkansas quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, mas ainda assim conseguiram uma vitória por 59-55. Jacksonville tem outra vitória na manga ou Cent? O Arkansas os transforma? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Jacksonville venceu todos os jogos que disputou contra o Cent. Arkansas nos últimos 3 anos.