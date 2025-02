Jade Cargill Return, Atualização sobre Sonya DeVille & More (18 de fevereiro de 2025)

Discutimos os últimos rumores que circulam entre os fãs nas redes sociais!

Especulações e rumores estão entre alguns dos hobbies favoritos para os fãs da WWE em todo o mundo. Os fãs de todo o mundo gostam de discutir e discutir vários aspectos do mundo da luta livre. O caminho para a WrestleMania começou com o Royal Rumble Ple e a próxima parada na estrada é a câmara de eliminação e os fãs começaram a especular sobre os jogos e as aparências.

Na edição de hoje do Rumor Roundup, abordamos os últimos rumores e notícias que circulam entre os fãs nas redes sociais, incluindo o retorno de Jade Cargill, uma atualização sobre a saída subsequente da WWE de Sonya DeVille, novo comentarista da Evolve Show da WWE e Jim Cornette no Hall da Fama e o interesse da promoção em duas estrelas no Reino Unido.

Jade Cargill Return Update

Jade Cargill está ausente da programação desde novembro de 2024, quando foi atacado nos bastidores por um agressor desconhecido. A Cargill está longe da ação desde então e, em sua ausência, Naomi a substituiu, já que atualmente é o campeão da equipe de gravadoras femininas com a Bianca Belair.

Jade Cargill voltou hoje no WWE Performance Center. A crença é que seus planos criativos para o seu retorno serão estabelecidos em breve. pic.twitter.com/nc32n3lpo8 – wrestlepurists (@wrestlepurists) 17 de fevereiro de 2025

Após os desenvolvimentos na semana passada em SmackDown, Pwinsider relata que a Cargill retornou ao WWE Performance Center nesta semana, e “a crença é que seus planos criativos para seu retorno serão estabelecidos muito em breve”.

A Cargill provavelmente retornará em breve, desde que a promoção começou a explorar o ângulo de seu ataque. Liv Morgan e Raquel Rodríguez são os principais suspeitos de agora em diante, Belair e Noami fizeram seu olhar de vingança exigente pelo ataque.

Atualização sobre a saída subsequente para a WWE de Sonya Deville

A líder coletiva de Pure Fusion, Sonya Deville, estava entre a recente lista de estrelas que foram libertadas de seu contrato para a sede em Stamford. O contrato de Deville com a promoção não será renovado assim que expirar. No entanto, de acordo com relatórios recentes, Deville será ocupado depois que seu contrato da WWE expirar oficialmente.

Mike Johnson, da Pwinsider, agora informa que Deville assinou um acordo com as grandes promoções de eventos, correndo o caminho para aparecer em várias convenções de cultura pop e de luta livre para sessões de autógrafos após sua partida da WWE.

Novo comentarista para Evolve Show of WWE e Jim Cornette no Hall da Fama da WWE

De acordo com Pwinsider, o WWE WWE Champion e a personalidade da televisão americana Peter Rosenberg farão comentários para o programa WWE Evolve. O programa está programado para sua estréia em 5 de março de 2025, às 20:00 ET / 17:00 PT, exclusivamente em Tubi, com um novo episódio que cai toda semana às quartas -feiras.

Em uma resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de Jim Cornette ser anunciado para o Hall of Fame, a Fightful Select informou que o nome de Jim Cornette não foi mencionado em discussões criativas para o Hall da Fama nos últimos anos.

O relatório também acrescenta que a razão não se deve a nenhuma oposição, mas porque a promoção acredita que é feliz e prosperando com seu atual podcasting e outras empresas.

WWE interessado em duas estrelas do Reino Unido Indy

De acordo com Corey Brennan, da Fightful Select, a sede de Stamford está interessada em cantar estrelas independentes do Reino Unido Rhio e Man como Dereis. O relatório também acrescenta que há suporte interno na WWE para Rhio e Man como Dereiss, com vários lutadores que defendem sua assinatura.

O homem como Dereiss está no radar da WWE como uma empresa em potencial. Vários talentos na WWE têm pressionado a empresa de Rhio e Dereiss. Rhio foi visto recentemente no NXT Performance Center for NXT Bordings, mas ele só estava visitando naquele momento, @Fightfullect /… pic.twitter.com/ko14jnhtpe – wrestlepurists (@wrestlepurists) 17 de fevereiro de 2025

O tema também foi discutido entre os racks no recente dia dos namorados de luta livre de progresso. A sede da Stamford realizará um teste em Londres no próximo mês, mas não está claro se Rhio e um homem como Dereiss participarão.

