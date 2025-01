Jaden Greathouse sembra destinato ad avere un grande impatto nel gioco del titolo: “È costruito per questo momento”

Lago Litman Analista di calcio e football universitario

Nicole Giles non poteva guardare.

Con 4:38 rimasti all’Orange Bowl, Penn State era in vantaggio su Notre Dame 24-17 dopo touchdown consecutivi. Il quarterback irlandese combattente Riley Leonard si è ritirato e ha trovato un Jaden Greathouse aperto per un punteggio di 54 yard. Durante il gioco, Greathouse si è posizionato, ha spinto un difensore a terra, si è ritrovato da solo, ha effettuato un passaggio e ha fatto cadere un altro difensore prima di correre intatto nella end zone.

Entrando in gioco, Greathouse, studente del secondo anno, aveva ricevuto solo 29 passaggi per 359 yard e un touchdown in questa stagione. Nelle semifinali dei College Football Playoff, ha effettuato sette ricezioni per 105 yard e un touchdown, diventando il primo wide receiver di Notre Dame con più di 100 yard in una singola partita in questa stagione. Due di queste prese sono arrivate nel gioco della parità, inclusa una da 11 yard per sbarazzarsi di una situazione di secondo e 14, e poi una da 6 yard sul terzo e tre successivo.

“Quella partita è stata sicuramente una iniezione di fiducia”, ha detto Greathouse questa settimana.

Più tardi, nello spogliatoio, i compagni di squadra chiamavano Greathouse “quello giusto” – un cenno al recente album “Gunna”, ha spiegato Greathouse. Ma Giles, la madre di Greathouse, seduta al suo posto all’Orange Bowl, non vide nessuna di quelle grandi commedie di suo figlio. Doveva tenere la testa bassa e gli occhi coperti.

“Non ho guardato perché ero così nervoso”, ha detto Gildes a FOX Sports questa settimana, ridendo mentre parlava. “Lo so, non è psicotico? Ogni volta che non guardavo, facevano qualcosa di veramente buono in attacco, e io sono superstizioso, quindi ho continuato su questa tendenza per tutto il secondo tempo.

“Come se qualsiasi cosa io faccia abbia qualche effetto sul gioco”, ha continuato. “Non lo so, ma penso di essere solo uno psicopatico.”

Il cornerback Christian Grey, che faceva parte del corso di reclutamento di Notre Dame del 2023 con Greathouse, ha intercettato il quarterback della Penn State Drew Allari più tardi nel quarto trimestre. Dopo che il Fighting Irish ha ripreso la palla, Greathouse ha effettuato una presa critica da 10 yard su un altro terzo e tre per dare al kicker Mitch Jeter qualche yard in più prima di realizzare un field goal vincente da 41 yard. Gli irlandesi affronteranno ora il favorito Ohio State nella partita del campionato nazionale CFP il 20 gennaio ad Atlanta.

Leonard, nella sua prima stagione a Notre Dame dopo il trasferimento dalla Duke, ha dimostrato una forza e una tenacia eccezionali come corridore, che quest’anno è stato un punto fermo dell’attacco Fighting Irish. Sebbene Notre Dame abbia i primi 15 attacchi di corsa (con una media di 210,8 yard a partita), in realtà ha uno dei peggiori attacchi di passaggio della nazione, classificandosi al 102° posto nella nazione (194,3 YPG). L’approccio ricevitore per comitato della squadra è uno dei motivi per cui nessun giocatore prima di Greathouse aveva infranto il limite di ricezione delle 100 yard.

Per battere Ohio State, il gioco dei passaggi deve essere più efficiente. La difesa dei Buckeyes renderà Leonard una scelta impegnativa – che si tratti di una corsa progettata o di una mischia – e lo costringerà a essere unidimensionale. Anche così, deve guardare a opzioni affidabili come Greathouse, con il quale ha sviluppato chimica nell’ultimo anno.

Il ricevitore largo 6 piedi e 1, 215 libbre può produrre giochi di frizione su un palco come questo. Dopotutto, l’ha già fatto prima.

Greathouse ha vinto tre campionati statali delle scuole superiori del Texas consecutive dal 2019 al 2021 con Westlake ad Austin. Nel suo anno da junior, Westlake batté Denton Guyer 40-21, e Greathouse ottenne il record del titolo statale con sette ricezioni per 236 yard e tre touchdown prima di essere nominato MVP offensivo.

Nemmeno Giles ha guardato tutta la partita. Lui e la sorella minore di Greathouse, Riley, passeggiavano per l’AT&T Stadium per distrarsi. La partita era serrata prima che Westlake si allontanasse, con Denton Guyer in vantaggio per 14-13 a metà tempo. Greathouse poi prese “bombe estremamente grandi”, come le descrisse l’allenatore del Westlake Tony Salazar, dall’allora futuro quarterback di Clemson Cade Klubnik per touchdown di 69 e 71 yard nella seconda metà.

“Potevamo sentire applausi,” disse Giles. “Quando è stato sicuro ricominciare a guardare, l’ho fatto.”

In vista della partita del campionato nazionale di lunedì sera, Greathouse sta cercando di sfruttare la sua straordinaria prestazione all’Orange Bowl. E se Leonard gli passa la palla, non ha mai avuto problemi a fare le giocate. Il preferito di sua madre è stata la sua prima presa a Notre Dame, che si trasformò in un touchdown da 35 yard nell’apertura della stagione dello scorso anno contro… Marina in Irlanda.

“Voglio dire, stai parlando di un ragazzo che era l’MVP della partita del campionato statale sul palco più grande del football delle scuole superiori del Texas, quindi non ha paura di quel momento”, ha detto Salazar a FOX Sports. “Penso che sia stato costruito per questo momento. E spero davvero che possa fare un’altra grande partita questa settimana per aiutare la sua squadra a vincere.

“Penso che abbia l’abilità e la tenacia per farlo, ma sarà dura. Ci saranno finestre strette, prese contestate e (Ohio State lo è) sarà davvero bravo, proprio come Notre Dame. È un giovane fiducioso amico, e penso che tu possa vederlo nel modo in cui gioca.”

Riflettendo su com’era allenare Greathouse al liceo, Salazar si è affrettato a sottolineare il fatto di essere stata la prima matricola a entrare nell’università negli 11 anni di Salazar con il programma.

L’estate prima del primo anno di Greathouse, era il ricevitore titolare della squadra 7-7 di Westlake che vinse il campionato della Summer League. Ha iniziato i successivi quattro anni, è stato eletto capitano come compagno di squadra senior, ha vinto un three-peat e ha fatto parte delle 54 vittorie consecutive del programma.

Salazar ha detto che Greathouse è il tipo di atleta che “si esercita a giocare, e questo non è scontato nello sport”. E quando Greathouse era in terza media, ciò che risaltava di più in lui era che aveva già le abilità con la palla necessarie per contribuire in modo significativo.

“Può fare quelle catture da circo”, ha detto Salazar. “Può afferrare le persone sopra, può afferrare le persone, ha una struttura fantastica, le sue gambe sono davvero strutturate, ha le spalle grandi. È semplicemente un campione fisico e non ha mai lasciato cadere i palloni. Non riesco a immaginare Big -time-Jaden-Greathouse -ha lasciato cadere quella palla in qualsiasi allenamento o partita a cui abbiamo mai giocato.

“Ogni volta che glielo lanciavano, dicevi: ‘Questo ragazzo è diverso”, ha aggiunto Salazar. “Ogni volta che lo tocca, segna. Probabilmente era più sviluppato fisicamente della maggior parte degli alunni di terza media. Doveva esserlo, giocando come matricola nel football del liceo 6A del Texas. La maggior parte delle matricole non sono abbastanza forti o abbastanza grandi, e lui lo era.

Greathouse ha ricevuto alcuni di questi doni fisici dai suoi genitori, entrambi atleti universitari. Giles, che allena gli sport femminili a Westlake, una volta è stato allenatore di basket della scuola media di suo figlio, ma quella è stata la prima e l’ultima volta. “Penso che abbiamo avuto una discussione e non è andata bene”, ha detto ridendo. Greathouse ha anche uno zio, Oscar Giles, che attualmente è l’allenatore della linea difensiva a Houston e ha trascorso parte della sua carriera nello staff del Texas.

“È stato allevato da un allenatore e capisce il duro lavoro, capisce che non ci sono scorciatoie”, ha detto Salazar. “Si allena sempre a tutta velocità e non ha mai detto: ‘Ehi, aspetterò fino a venerdì per giocare al meglio.’ No, lo faceva ogni singolo giorno, e penso che sia per questo che è dove è adesso.”

Greathouse non ha voluto rivelare troppo, ma ha ammesso di aver lavorato sulle mosse che ha usato su quei due difensori della Penn State durante quel massiccio drive del quarto trimestre.

“Mi prendo sicuramente il merito del fatto che si sia innamorato di ciò”, ha detto Greathouse con un sorriso. “È qualcosa su cui lavoro ogni giorno in offseason, durante la stagione, in pratica, solo versioni diverse e cose del genere. E durante il gioco, ho lavorato su diverse versioni e ho visto cosa ha funzionato contro di loro, e sono stato in grado di prendere vantaggio di ciò.”

Con l’avvicinarsi della partita per il titolo YKP, la madre ha di nuovo i nervi. Giles non è ancora sicuro se distogliere lo sguardo o tenere la testa bassa lunedì. Ma è comunque al Mercedes-Benz Stadium.

Per quanto riguarda Greathouse, quella fiducia e “non aver paura per un momento” sono emersi di nuovo questa settimana quando ha ricevuto un messaggio dal coordinatore offensivo di Westlake Kirk Rogers, che allena i ricevitori larghi della squadra.

“Provaci, provaci”, si legge nel messaggio di testo.

La risposta di Greathouse: “Lo sai già. Molleremo tutto e saremo la migliore squadra possibile”.

Laken Litman copre football universitario, basket e calcio per FOX Sports. In precedenza ha scritto per Sports Illustrated, USA Today e The Indianapolis Star. È autrice di “Strong Like a Woman”, pubblicato nella primavera del 2022 in occasione del cinquantesimo anniversario del titolo IX. Seguitelo a @LakenLitman .

