Jadon Sancho leva um sabonete sutil para o Man United em comentários sobre a publicação do Instagram de Marcus Rashford

Rashford fez recentemente sua estréia no Aston Villa.

A estrela do Chelsea, Jadon Sancho, fez uma zombaria no Manchester United com seu recente comentário ‘liberdade’ sobre a foto de Marcus Rashford no Instagram depois que ele publicou na camisa de Villa de Aston.

O jogador de 27 anos saiu do banco na vitória da FA por 2-1 no domingo, no Tottenham, marcando sua estréia em Villa desde que ingressou na equipe do Manchester United no penúltimo dia da janela de inverno.

Devido a suas más apresentações de treinamento, Rashford foi negligenciado pelo gerente da United Ruben Amorim e não jogou em um jogo competitivo por mais de dois meses.

Depois de discutir com Erik Ten -Hag sobre os comentários do holandês sobre a falta de esforços finais durante o treinamento, Sancho, que atualmente é emprestado no Chelsea no United, experimentou uma situação semelhante em Old Trafford.

Depois de se recusar a se desculpar com Ten Hag, o ex -extremo do Manchester City foi transferido em um empréstimo para o Dortmund na última temporada. Sancho acusou dez HAG de usá -lo como um “bode expiatório” para o desempenho mais baixo do equipamento.

Além disso, Sancho fez um comentário revelador sobre a publicação das redes sociais de Rashford após sua estréia em Villa Park, demonstrando que ele não esqueceu seus problemas no The Dreams Theatre.

Usando emojis para “Oração” e “Hands Hands”, escreveu Sancho: “Libertad”.

Ele certamente está atirando no United. Comentar sobre a liberdade na publicação de Rashford é uma indicação de que o relacionamento de Sancho com o clube e os fãs ainda está azedo, mesmo depois que o Blues foi.

É improvável que os fãs do United, que não ficaram mais satisfeitos com as performances de Sancho depois que ele se juntou à equipe em 2021 por £ 72 milhões, aceite bem o comentário. Sancho fez 87 aparições para a equipe e marcou apenas 12 gols.

Enquanto isso, Rashford, que é emprestado ao Aston Villa, espera aproveitar ao máximo seu tempo lá. Será interessante ver se o United estará ansioso para manter ou se livrar dele na janela do verão.

