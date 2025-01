Jaguars Coaching: Buccaneers OC Liam Coen conversando com Jacksonville sobre a abertura do treinador -chefe

O coordenador ofensivo de Tampa Bay Buccaneers, Liam Coen Apenas um dia depois de recuar para o show. O coordenador ofensivo dos Buccaneers está conversando com os Jaguars. Coen claramente não estava interessado em abrir até Jacksonville negou provimento ao gerente geral Trent Baalke na quarta -feira.

CBS Sports NFL Jonathan Jones Informações privilegiadas relataram que Tampa Bay foi estabelecida em Torne -se um dos coordenadores ofensivos mais bem pagos da NFLMas as coisas mudaram claramente. Jones Quinta -feira informou que as tentativas de Tampa Bay de chegar a Coen não foram respondidas Até mais tarde, na noite de quinta -feira, depois que os relatórios vazaram, ele voltou como o principal candidato de Jaguars para se tornar seu próximo treinador.

Coen, que completará 40 anos em 8 de novembro, aconteceu com Dave Channels como o jogo ofensivo de Tampa Bay, e os Buccaneers não saltaram um ritmo. Eles venceram a Divisão Sul da NFC pelo quarto ano consecutivo, enquanto produzem a pontuação NFL Number 4 Score (29,5 pontos por jogo) e o número 3 total da liga (399,6 jardas no total por jogo). O marechal de campo de Baker Mayfield registrou os melhores resultados da corrida no término da conclusão (71,4%), jardas aprovadas (4.500), jardas aprovadas por tentativa (7,9), touchdowns que passam (41) e classificação de pinos (106,8) durante a execução do Coen’s ataque em 2024.

Agora, os Jaguars estão fazendo o possível para garantir os serviços de Cohen na esperança de recriar um tipo semelhante de magia com o Marshal de Campo de Jacksonville, Trevor Lawrence, a primeira seleção geral em 2021 NFL Draft.