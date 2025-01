Jaguars “discutere un appuntamento” con un possibile allenatore

L’allenatore della NFL Carousel gira selvaggiamente e Liam Coen è diventato improvvisamente una merce calda nella ricerca di Jacksonville Jaguars.

Ciò che è iniziato come un capitolo apparentemente chiuso è drasticamente riaperto grazie a uno shakeup del front office sorprendente che ha attirato l’attenzione di tutti.

C’erano notizie secondo cui i bucanieri di Tampa Bay non erano stati in grado di raggiungere il loro coordinatore offensivo o i suoi rappresentanti nonostante diversi tentativi.

Secondo quanto riferito, Coen avrebbe esplorato attivamente l’opportunità di allenatore di Jaguars dopo aver precedentemente dimesso da un’altra intervista.

I bucanieri non hanno avuto alcun contatto oggi con Liam Coen o la sua rappresentazione. La squadra ha fatto diversi sforzi per raggiungerlo e no. Coen è a Jacksonville e sta discutendo di un appuntamento per diventare un allenatore.

