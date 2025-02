Jaguars pubblicizza 2 programmi lunedì

Jacksonville Jaguars ha avuto una stagione terribile dal 2024 e si è imbattuto in un record di 4-13 dopo essere entrato nell’anno con la speranza di vincere AFC South e fare una partita di fine.

Il proprietario Shad Khan ha licenziato il capo allenatore Doug Pederson e il direttore generale Trent Baalke e cerca di iniziare con una lista rinnovata, e il team ha annunciato due bidelli per una profondità extra.

“Abbiamo firmato QB John Wolford e WR Louis Rees-Zamst per l’elenco attivo”, ha scritto Jaguars a X.

Abbiamo firmato QB John Wolford e WR Louis Rees-Zammit per l’elenco attivo.@Shift4 | #Duuuvalhttps://t.co/vlhtmx7lfg – Jacksonville Jaguars (@jaguars) 17 febbraio 2025

Con il quarterback di backup, Mac Jones diventa un agente libero, Wolford sarà probabilmente il quarterback della terza corda dietro Trevor Lawrence e CJ Bethard, mentre Rees-Zammit servirà da profondità dietro un solido gruppo di destinatari guidato dal debuttante Brian Thomas Jr. , Christian Kirk e Gabe Davis. Gli ultimi due hanno perso un ampio tempo in questa stagione a causa di un infortunio.

Wolford non è apparso in una partita della NFL dal 2022, la sua finale di tre anni con Los Angeles Rams, dove ha raccolto un totale di un passaggio di touchdown e cinque intercettazioni in sette partite (quattro partenze).

Rees-Zammit è un’ex star di Rye City che ha firmato con Kansas City Chiefs prima di questa stagione prima di essere tagliato dopo le previsioni e poi ha trascorso l’intera stagione nella squadra di allenamento di Jacksonville.

Nessuno di loro è un’elezione di gioco, ma ognuno aiuta ciascuno aiuta a tremare la posizione per l’offesa e consentirà al front office di andare avanti e concentrarsi su cose più importanti.

Sarà interessante vedere se Rees-Zammit può utilizzare le sue vecchie abilità di rugby e tagliare un ruolo nella nuova offesa di Liam Coen.

