Jaguars QB Trevor Lawrence aborda o Steelers Commerce: ‘Estou feliz aqui em Jacksonville’

“Gosto do treinador Tomlin. É um cara legal, mas não, estou pronto aqui”, disse Lawrence. “Adoramos Jacksonville, este é o lar de nós. E há muito mais do lado do futebol que ainda temos que alcançar aqui e estou empolgado com o que estamos construindo. O futuro é muito brilhante, e eu quero ser o garoto aqui por muito tempo “.