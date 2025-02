JAGUARS Tab Rams ‘James Gladstone come CEO

Jacksonville, Fla.

Gladstone, che è stato con Rams nelle ultime nove stagioni, è stato il loro direttore della strategia di scouting nelle ultime tre stagioni. Ha lavorato in questo ruolo con il CEO di The Snead Forest nella pianificazione strategica e eseguendo i processi di scouting quotidiani del team. Ha anche esplorato i giocatori e ha lavorato a progetti speciali.

“James è apparso come la mia selezione e la nostra selezione, dopo un processo di intervista attento ma energico che non aveva nulla da dubitare”, ha detto Jaguars Shad Khan nella sua dichiarazione. “Ogni candidato li ha consegnati a tutti per la loro preparazione e il tempo trascorso con noi questa settimana a Jacksonville. Alla fine, abbiamo scoperto che James era una classe ed eccezionale sotto ogni aspetto: nuove idee, comunicazione, chimica e una comprensione ansiosa della lega e del nostro team per nominare molte delle molte virtù che porteranno immediatamente al Jaguar . VP Operazioni di calcio) Tony Boselli e (Chief Football Director) Tony Khan, ma soprattutto sarà gratificante. “

Gladstone (34) è entrato a far parte di Rams nel 2016 come assistente senior di Snead. Nel 2018 è stato promosso a capo del coordinatore dello staff GM/giocatore e poi nel 2019 al direttore della squadra della strategia di scout della squadra.

Ha trascorso due anni in questo ruolo prima di essere nominato direttore scouting di Rams nel 2021. Nel 2022, assunse di nuovo il ruolo della strategia di scouting.

Dopo aver preso per la prima volta Jared Goff nel 2016 nel 2016, Rams è andato per sette anni senza scegliere dal primo turno perché Snead li ha usati in più negozi. Uno di questi negozi è stato portato dal quarterback Matthew Stafford a Los Angeles nel 2021 in cambio di Goff, il primo round nel 2022 e nel 2023 e il terzo round nel 2021.

Rams ha vinto il Super Bowl nella prima stagione di Stafford.

Los Angeles ha usato il suo primo turno nel 2024 al Edge Rusher Jared Verse (19 ° in totale), che è diventato un nuovo arrivato difensivo dell’Associated Press Associated Press Associated Press dopo tutti i nuovi arrivati ​​nel quarterback (18), pressioni (77) ed eruzione cutanea (56) .

Coen ha familiarità con Gladstone delle sue quattro stagioni con Rams e ha lavorato come assistente del ricevitore e assistente dell’allenatore dei quarterback tra il 2018 e il 2020 e come coordinatore offensivo nel 2022.

Gladstone era il più giovane dei cinque finalisti con i quali Jaguars chiese la posizione di CEO. Josh Williams (37), Green Bay Packers, direttore delle operazioni di scouting e calcio, sconfitto San Francisco 49ers, Jon-Eric Sullivan (47), Assistant Manager di Chicago Bears Ian Cunningham (39) e Jaguars Ethan Ethan Waugh (50).

Andrew Berry di Cleveland è il più giovane CEO della storia della NFL, con Browns che l’ha assunta all’età di 32 anni nel 2020.

Gladstone sostituisce Trent Baalke, che era il CEO dei Jaguar dal 2021 al 22 gennaio, quando lui e Khan decisero di dividersi. Khan inizialmente ha mantenuto Baalke quando ha licenziato l’allenatore Doug Pederson il 6 gennaio e ha affermato che il completo lavoro organizzativo sarebbe stato “suicidio”. Khan ha anche affermato che se un candidato al coaching esprimesse riserve sulla struttura organizzativa o collabora con Baalke, sarebbe disposto a risolvere questo argomento.

Questo potrebbe essere ciò che ha causato la divisione. Jaguars ha perso contro Ben Johnson, il più alto allenatore per il candidato nel ciclo di reclutamento, Bears. Ciò ha lasciato Coena, coordinatrice offensiva Tampa Bay, come corridore anteriore, ma Coen si ritirò da una conversazione personale pianificata con Jaguars 22.

Dopo la partenza di Baalke, tuttavia, Khan fece accettare a Coen di venire a Jacksonville il giorno successivo.

La presenza di Baalke non era il motivo principale per cui Coen inizialmente ha rifiutato una conversazione personale, ma secondo diverse fonti di Jaguars ha avuto un ruolo. Coen ha trascorso la giornata a Jacksonville e entrambe le parti alla fine hanno accettato l’accordo a tarda notte.

Con Gladstone ora sul posto come CEO, i tre migliori decisori Jaguars-Gladstone, Coen e Boselli-Jsou per la prima volta nei loro ruoli.