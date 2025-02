Jahmai Mashack de Tennessee persegue o jogador defensivo do ano, enquanto o pai ajuda a desligar os incêndios florestais da Califórnia

O coordenador defensivo de basquete do Tennessee, Justin Gainey, começa a construir cada plano de jogo da mesma maneira.

“Quem é o melhor jogador e como podemos obter o ‘choque’ nele o máximo possível”, disse Gainey à CBS Sports.

“Shack” é o Jahmai Mashack Code, um guarda sênior de 1,8 metro de 1,8 metro que raramente atira e se tornou o clube de 21-5 do Tennessee. Mashack é um dos 15 jogadores nomeados para a lista de vigilância do jogador defensivo da Naismith e por um bom motivo. É um terror completo e absoluto, capaz de explorar, bem, tudo.

Mashack está armado com uma envergadura de 6 pés 9 e publica números impressionantes na sala de musculação. Ele aspecto Como se ele fosse capaz de se proteger. Mas o molho secreto de Mashack é o que foi incentivado entre os ouvidos há anos. Seu pai, Elton Mashack, estava no clube de 1.000 pontos e uma seleção da conferência All-West Coast na primeira equipe em Loyola Marymount antes de embarcar em uma carreira profissional que incluía paradas na Liga D desejada agora e no estrangeiro. Sua mãe, Meika, correu na pista em UNLV.

Os Mashacks são “nerds de basquete” auto -descritos da melhor maneira.

“Acho que o maior negócio era meu pai, aprender com ele e poder conversar com ele sobre o basquete”, diz Jahmai Mashack. “É uma das melhores mentes de basquete que já estive, e não apenas digo isso porque é meu pai”.

Esta dupla de pai e filho está próxima. Ambos têm o mesmo apelido e são partes integrais de uma família Mashack baseada em fé, doação e sacrifício. Enquanto Jahmai está em todo o país estudando meticulosamente como impedir os melhores jogadores da melhor liga do país, seu pai estava construindo planos meticulosos de como atacar os devastadores incêndios florestais que devastavam o sul da Califórnia durante grande parte de janeiro.

Elton foi bombeiro no Departamento de Bombeiros de Los Angeles por mais de uma década antes de obter uma promoção merecida para o Inspetor de Incêndio em março passado, convenientemente uma semana antes do Tennessee embarcar em sua carreira em direção à elite de 2024 oito.

Elton Mashack em uma cerimônia que recebe sua ascensão ao inspetor de incêndio em 2024. Foto de cortesia



No verão passado, Elton vagueia para Las Palisades, um bairro de Los Angeles a leste de Malibu, pregando e promulgando medidas de cautela para se preparar para momentos como esse.

Perto da mudança de ano novo, as rajadas de mais de 70 milhas por hora e as condições semelhantes à seca alimentavam um incêndio que se tornou mortal e desmoralizante. Mais de 23.000 acres em Las Palisades, sozinhos, foram marcados.

“O que ficou tão triste é que isso era um comunidade Isso foi perdido “, disse Meika Mashack.” Como onde seus filhos vão jogar basquete, onde as pessoas estão, como, é muito maior do que ‘Oh, aquela casa queimou’. É apenas uma perda de muito mais do que isso.

Elton estava no meio de tudo.

“Esse cara tem histórias por dias, mas é um trabalho não destinado a todos”, acrescentou Jahmai Mashack. “Eu realmente percebi o quanto, você sabe quanto mental entra em um trabalho assim, você sabe, e as pessoas sabem como cuidar de uma família, cara.

Como o tiro no sul da Califórnia, Jahmai estava impotente no Tennessee. Eu não poderia fazer muito mais para orar e brincar. Então, ele ficou ansioso naqueles momentos em que seu pai conseguiu encontrar alguns minutos livres para jogar 2k ou derrubar os vols.

‘Vencer requer um sacrifício’

Há uma crença generalizada nos círculos de basquete universitários de que Mashack é um defensor do calibre da NBA no momento. Isso fazia parte do plano desde o início. Quando Mashack se apaixonou pelo basquete pela primeira vez, Elton e Meika queriam que ele se concentrasse em hábitos vencedores, defesa e ofensiva.

Nessa ordem.

“Acho que quando você cresce, entende o tipo de contracultura, todo mundo quer que seus filhos saam e são apenas o artilheiro número um e os tiros”, diz Meika Mashack. “É isso que vai ser popular. É o que eu vou gostar (no Instagram). Você tem o lado defensivo da bola, e isso não é algo sexy para muitas pessoas. Não há muitas pessoas que são ensinadas Como ganhar e vencer requer um sacrifício e comprou -o cedo.

Zeigler escreve 22 para rally nº 5 Tennessee sobre Vanderbilt 81-76 AP

Mashack venceu na Etiwanda High School, e essa vitória o seguiu até o Tennessee. Os Vols estão no ritmo da quarta temporada consecutiva de 25 vitórias na carreira de Mashack.

Gainey sabia que Mashack tinha as ferramentas para ser especial, mas saiu para o mundo ver dois anos atrás, quando Brandon Miller e Alabama chegaram a Knoxville em meados de fevereiro. Mashack não marcou um único ponto, mas ele pegou os grampos defensivos, mantendo a eventual seleção nº 2 em 2023 NBA Draft A uma performance miserável de 4 de 11 no eventual, 68-59, a vitória dos vols.

“(Miller) era como o próximo Paul George”, disse Gainey. “Quero dizer, foi assim que eles estavam falando sobre ele. E (Mashack) simplesmente o interrompeu completamente e tornou a vida muito difícil. Esse é o jogo para mim que realmente se destacou como ‘Cara, Shack agora é um defensor de elite agora'” .

A sequência de domínio defensiva de Mashack nesta temporada é difícil de ignorar. Tre Johnson, a futura seleção da loteria do Texas, marcou 15 de seus 22 pontos nos 11 minutos em que Mashack estava no banco, carregado de problemas de falha. Isso não é coincidência. Quando o Tennessee fechou para a Flórida, Mashack protegeu Walter Clayton (um atirador elegante), Alijah Martin (uma asa de condução física) e Alex Condon (um centro de 6 pés 11 e 230 libras que é a primeira seleção projetada da primeira rodada).

Esses são três arquétipos diferentes, mas nenhum deles poderia fazer qualquer coisa para cozinhar contra Mashack. Martin era um miserável 2 por 12 do campo. Clayton só conseguiu lidar com 10 pontos em uma saída de 3 por 13. Condon marcou apenas um cubo. Certamente não é uma situação de mouse na casa quando Mashack muda para um cara legal.

“Eu amo isso, cara”, diz Mashack. “Às vezes eu deixo os meninos pegá -lo na publicação, apenas para que possam saber: ‘OK, isso não é uma incompatibilidade.’

Quando o Tennessee precisa de Mashack para proteger um atirador de elite como Isaac McKneely da Virgínia, ele está pronto. Quando o Tennessee precisa de Mashack para literalmente proteger todos contra Louisville, ele está pronto.

Quando o Tennessee precisa de Mashack para proteger um grande proprietário como Illinois Jakucionis Kasparas, ele está pronto. Mashack ajudou a forçar a seleção da loteria futura em sete derrotas de bola na vitória de Monster Road of Tennessee há dois meses. Ele passou os três dias antes do jogo assistindo a dezenas de clipes de Jakucionis e pressionou muito pela oportunidade de proteger a sensação lituana.

“Acho que o jogo de Illinois foi um dos meus favoritos”, disse Mashack. “Honestamente, quando recebi esse assalto, eu simplesmente removi a bola. Eu apenas a rasgo, você simplesmente não vê um garoto simplesmente arrancando a bola assim.”

Como é a tradição, muitos do início de Mashack foram instilados cedo com o pai.

“Eu ficaria com raiva quando os meninos me marcaram, ou quando senti que os meninos tiveram um bom jogo, e papai se aproximou de mim e ele disse: ‘Ei, o cara levou 25 tiros para conseguir 15 pontos. Ele fez seu trabalho’ “Ele diz mashack “Toda vez que eu sempre pensava que alguém que tinha mais assaltos ou mais blocos era melhor defensores do que eu, ele me disse que não é sobre isso. Trata -se de fechar seu oponente, não apostar, ficar na frente e garantir que você Você só está dificultando sua vida.

Elton e Jahmai falarão incessantemente sobre os vários relatórios de exploração da equipe no Conselho do Tennessee. Jahmai é um observador ávido de fita. Quando ele descobre quem está protegendo, é uma corrida contra o relógio decifrar o maior número de filmes que pode na contagem regressiva avisar.

“Estude um filme como Crazy”, disse Gainey. “Quando o vemos como uma equipe, isso mostra que ele já viu esse time. Ele viu esse cara e está começando a formular seu próprio plano de jogo de como ele o atacará. E você sabe, ele não. cara “

Os crimes no basquete universitário estão se adaptando e mudando. Mais 3 estão sendo levados, e esta é a temporada ofensiva mais eficiente da história do basquete universitário. Mashack está sempre tentando ficar à frente da curva sobre como impedi -lo. O Tennessee ocupa a posição número 1 no país em eficiência defensiva, graças à sua capacidade de mudar, reduzir o piso e forçar as pontes jogadas. Mashack diz que a ação simples de pick-and-roll ainda é a mais difícil de proteger, mas os Vols são uma das defesas de elite e pick-roll no país porque Mashack pode proteger, hein, qualquer um.

“Sinto que sou o melhor defensor geral do país”, diz Mashack. “E acho que isso muda qualquer tipo de confronto e eles não precisam se preocupar com isso. Eles sabem que eu poderei resolvê -lo.”

O Tennessee é a única equipe nos Estados Unidos com dois meninos na lista de vigilância do jogador defensivo da Naismith. Zakai Zeigler é uma praga de um zagueiro na bola, e há uma rivalidade amigável sobre quem é o jogador defensivo do Tennessee. Zeigler é feroz no perímetro, e o New Yorker de 5 pés de 9 polegadas venceu o jogador defensivo do ano da SEC na última temporada por um motivo.

Mashack espera que Zeigler venha novamente, embora com um aviso.

“Acho que você perguntaria a ele, ele sabe que eu sou o melhor defensor”, diz Mashack com um sorriso. “É especial na bola. Mas acho que diria que sou o melhor defensor geral do país porque posso fazer tudo. Eu estava dizendo, eu sou como, sou totalmente bom que você obtenha um jogador defensivo da SEC de O ano, desde que o jogador seja defensivo nacional do ano “.

Planting Service Seeds

Às vezes, o Twitter de Vols é uma coisa, garantimos que você pode se sentir frustrado com a falta de ofensiva de Jahmai. Ele tirou dois dígitos apenas três vezes em sua carreira de 125 jogos. Mas o Tennessee escolheu porque ele estava obcecado em ganhar e usou o serviço para construir um link com uma comunidade. A campanha de comida Mashack durante a temporada de Natal aumentou US $ 14.000 e atendeu 21.335 alimentos de alimentos para quase 400 famílias em Knoxville. Dar faz parte do seu ethos, porque é tudo o que você sabe. Essas sementes plantadas por Elton e Meika durante as manhãs do dia de Natal que servem em Skid Row em Los Angeles produziram frutas no coração do estado voluntário.

“Seu coração está no lugar certo com isso”, diz Meika Mashack.

É uma grande ascensão para um cara que teve que superar a horrível síndrome de Guillain-Barré quando tinha quatro anos. Seu cérebro estava bem, mas seu corpo foi pego por desordem autoimune que pode causar paralisia. Coletar um centavo é difícil. Abotoando uma camisa? Quase impossível. Ele levou anos de fisioterapia para Mashack para recuperar suas finas habilidades motoras.

“Ele simplesmente lutou por tudo”, disse Meika Mashack. “Se estivéssemos tocando o Wii e ele não pudesse fazer algo, nós o ouviríamos no meio da noite trabalhando nisso. Isso é apenas ele. Esse é o DNA dele.”

Acontece que a maçã não caiu para longe da árvore.