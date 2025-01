Jahmyr Gibbs dei Lions segna un touchdown da 1 yard contro i comandanti

DETROIT – Il running back dei Detroit Lions Jahmyr Gibbs, leader dei touchdown della stagione regolare della NFL, ha segnato il primo touchdown della partita del turno di divisione dei Lions contro i Washington Commanders su field goal sabato sera.

Durante il drive – i suoi primi quattro tocchi della partita – Gibbs si è precipitato per 15 yard, ha preso un passaggio per 23 yard, si è precipitato per nove yard attorno all’estremità destra e poi ha concluso il drive con un touchdown.

Datelo a Gibbs 🙌#WASvsDET | 📺 VOLPE pic.twitter.com/aK6QIajUU0 — Leoni di Detroit (@Lions) 19 gennaio 2025

Secondo ESPN Research, Gibbs è ora a pari merito per il secondo maggior numero di touchdown (35) da parte di un giocatore nelle prime due stagioni nella storia della NFL, compresi i playoff.

Gibbs ora ha quattro touchdown post-stagionali in carriera e 21 touchdown totali in questa stagione, entrambi i più alti nella storia dei Lions.