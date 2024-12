Jaideep Dahiya ataca descaradamente os Patna Pirates após derrotá-los na final

Haryana Steelers terminou no topo da tabela de 11 pontos do PKL.

Haryana Steelers fez história no Pro Kabaddi 2024 (PKL 11), conquistando seu primeiro título com uma vitória estelar por 32-23 sobre Patna Pirates no Complexo Esportivo Shree Shiv Chhatrapati em Pune.

O técnico do Haryana Steelers, Manpreet Singh, junto com o capitão Jaideep Dahiya e o CEO compartilharam suas opiniões sobre a conquista do troféu PKL 11.

O Haryana Steelers mostrou porque foi o melhor time do PKL 11 com um desempenho impecável na final. Desde o início assumiram o controle da partida, com Shivam Patare liderando as investidas e Mohammadreza Shadloui marcando pontos cruciais. Junto com o forte apoio de Vinay, eles mantiveram os Piratas Patna afastados.

“Os Piratas Patna ficavam dizendo que não voltaríamos, então indiquei que não voltaríamos e demos um ao outro um livro limpo. O que eu queria ressaltar é que ampliamos o livro. Antes da partida, ele disse que o Haryana jogaria de novo, mas eles iriam se vingar, então eu disse: “Vamos, vamos mostrar como se vingar”.

“Já sabíamos que iríamos derrotá-los ou foi por isso que eu disse que iria no último ataque ou responderia a eles.” disse Jaideep Dahiya falando sobre sua comemoração após a vitória.

O que se destacou foi a defesa dos Steelers. Rahul Sethpal e Jaideep eram sólidos como uma rocha, dificultando a passagem dos piratas. Apesar de alguns momentos fortes de Patna, como os primeiros pontos de Sudhakar, a defesa de Haryana manteve-se firme e nunca permitiu que os Piratas ganhassem impulso. Os Steelers também mantiveram os star raiders Devank e Ayan dos Patna Pirates sob controle durante todo o jogo.

A capacidade do Haryana em administrar a partida, principalmente no segundo tempo, foi decisiva. Os ataques cruciais de Shadloui e seu primeiro ALL-OUT ampliaram sua liderança, tornando quase impossível qualquer retorno de Patna. A vitória por 32-23 marcou o primeiro título do PKL do Haryana, e ficou claro pelo esforço da equipe e execução tática que eles eram os campeões merecedores do PKL 11.

