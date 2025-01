Jake, Logan Paul si prende in giro nei messaggi dei social media

Martedì, i fratelli Jake Paul e Logan Paul hanno pubblicato annunci sui social media che suggeriscono che le loro successive battaglie erano l’una contro l’altra e sono state eseguite su HBO Max.

Chiamandolo “per un momento stai aspettando un decennio”, i messaggi hanno introdotto i fratelli dalla fine al fine il 27 marzo e il logo HBO Max. Ulteriori informazioni non sono state incluse nei messaggi.

Jake Paul, 28 anni e Logan Paul, 29 anni, sono entrambe le star di YouTube che possono creare un signore. Le loro mostre hanno attirato interesse per i più grandi nomi negli sport di combattimento. Jake Paul ha vinto Mike Tyson a novembre con una decisione unanime di otto round. Logan Paul andò alla mostra contro Floyd Mayweather nel 2021.

La HBO Max Battle sarebbe la prima per Pauls le cui partite vengono eseguite su piattaforme come Dazn, Showtime, Fanmio, ESPN+ e Netflix.

Jake Paul e Tyson, ex campione dei pesi massimi, hanno battuto i record. I promotori hanno riferito a novembre che la battaglia di Tyson-Paul è stata gli eventi sportivi di combattimento più lordi di sempre in Texas e hanno ricevuto $ 18,1 milioni. BetMGM ha riferito che la partita è stata di gran lunga la boxe più scommessa o l’arte mista, prendendo tre volte nelle scommesse e quattro volte nella sua storia di sport di combattimento.

Logan Paul è un artista part-time per World Wrestling Entertainment. Ha avuto un grande successo presso la WWE, ha richiesto il campionato degli Stati Uniti e ha partecipato a numerosi eventi dal vivo premium. La battaglia con suo fratello sarebbe stata poche settimane prima di WrestleMania, il più grande evento del calendario di wrestling.

Non è chiaro se si svolgerà la battaglia tra Logan Paul e l’ex campione dell’UFC Conor McGregor. A dicembre, McGregor ha dichiarato di essere “accordi preliminari” con un’industria miliardaria Mukesh Amban per combattere Logan Paul in India.

