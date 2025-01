Jalen Brunson marcou 44 na vitória do Knicks por 140-106 sobre o Bucks

Karl-Anthony Towns marcou 30 pontos e 18 rebotes na vitória do New York Knicks por 140-106 sobre o Milwaukee Bucks no Madison Square Garden em 12 de janeiro de 2025 na cidade de Nova York. (Foto de Evan Bernstein/Getty Images)

O New York Knicks e o Milwaukee Bucks entraram no confronto de domingo separados por três jogos e meio na classificação da Conferência Leste. Mas a diferença entre as duas equipes pode ser mais significativa do que demonstra a classificação baseada na demolição do Bucks por 140-106 pelos Knicks no Madison Square Garden.

Jalen Brunson marcou 44 pontos (ele acertou 5 de 10 em três pontos) com cinco rebotes e seis assistências para liderar o New York. Ele poderia ter feito 50 se não tivesse saído do jogo com uma lesão no ombro no terceiro quarto.

O técnico do Knicks, Tom Thibodeau, disse aos repórteres durante sua entrevista coletiva pós-jogo que Brunson sofreu uma “ferrão” e estava bem.

Os Knicks também tiveram um desempenho excelente de Karl-Anthony Towns com 30 pontos e 18 rebotes.