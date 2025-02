Jalen Brunson si ottiene per la perdita di colpo

New York Knicks è stata una delle migliori squadre durante la stagione NBA 2024-25 in quanto possiedono un record di 37-19 e si siedono al terzo alla Eastern Conference.

Knicks è all-in su un titolo dopo la loro stagione impegnativa, scambia con Mikal Bridges e Firming e Anunoby.

La loro miscela di Wings Plus Star Power di Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns offre talento, difesa e dimensioni di New York per competere per un titolo.

Tuttavia, Knicks ha fatto un passo indietro dopo essere stato fatto saltare in aria da Cleveland Cavaliers sulla strada.

New York ha perso 142-105 in una partita che gli è uscita presto dalla sua mano e Cleveland non ha mai lasciato.

Dopo la perdita inquietante, Brunson non aveva molto da dire altro che vedrà di nuovo la squadra completamente sana tramite Knick Muse.

“Non puoi spiegarlo … Ho davvero una perdita per le parole … Voglio tutti in salute. Questo è ciò che mi interessa di più. Ma non importa quali guasti, ne stiamo parlando per quello che è. Non diciamo: “Questo non sarebbe successo se (Mitch o e fossero nella rotazione)”. Nah. Non lo facciamo “, ha detto Brunson.

Jalen Brunson sulla perdita di ieri: “Non puoi spiegarlo … Ho davvero una perdita per le parole … Voglio tutti in salute. Questo è ciò che mi interessa di più. Ma non importa quali guasti, ne stiamo parlando per quello che è. Non diciamo: “Questo non sarebbe successo se (Mitch o e … pic.twitter.com/1np7hohpdc – Knicksmuse (@knicksmuse) 22 febbraio 2025

Ci sono sempre andati via dalle serate per le squadre durante la stagione regolare, ma la perdita è stata leggermente schiacciante quando Knicks ha visto più gradi peggiori dei Cavalieri.

Come ha notato Brunson, la mancanza di Anunoby e Mitchell Robinson ha reso più difficile vincere contro un forte avversario, anche se nessuno in campionato sembrerà un peccato per una squadra di New York che è ancora in una grande posizione.

PROSSIMO: Knicks ha riguardo ai record contro le migliori squadre in questa stagione