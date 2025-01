Jalen Hurts de Eagles continua a refutar a narrativa para ser lançada enquanto chega ao segundo Super Bowl em cinco anos

Filadélfia – vencer é a única estatística que importa para Jalen Hurts. O marechal de campo do Philadelphia Eagles prosperou no futebol situacional que levou seu time ao seu segundo Super Bowl Aparência em três anos.

Make Hurts venceu o lançamento do futebol tem sido a narração que envolve o marechal de campo. Mantenha -o no seu bolso. Apenas dois dos idiomas que são usados ​​para criticar as feridas e o jogo dos Eagles passes.

Hurts sufocou as duas histórias nesta pós -temporada. Seus números foram fortes nas duas categorias:

Estatísticas mariscais de Campo – 48 de 69 (69,6%), 3 TD, 0 INT, 7,3 YPA 105.0 Qualificação

– 48 de 69 (69,6%), 3 TD, 0 INT, 7,3 YPA 105.0 Qualificação Com lucro – 38 de 50 (76%), 394 jardas, 3 td, 0 int, 7,9 ypa, 118,3 Qualificação

Nas estatísticas que passam importantes, Hurts brilhou. O sucesso de um marechal de campo para ganhar jogos de futebol pode ser definido pela quantidade de perdas de bola que eles cometem e seu desempenho no futebol situacional. Hurts se destacou em ambos.

Perdas de bola nesta pós -temporada – 0 (0 int, 0 bolas perdidas)

– 0 (0 int, 0 bolas perdidas) Terceira/quarta passagem – 12 de 17 (70,6%), 163 jardas, 1 td, 0 int, 9,6 ypa, 120,5 qualificação

– 12 de 17 (70,6%), 163 jardas, 1 td, 0 int, 9,6 ypa, 120,5 qualificação Segunda metade passa – 21 de 26 (80,8%), 259 jardas, td, 0 int, 10,0 ypa, 121,0 qualificação

Adicione os touchdowns apressados ​​a todos os números do NURTS, e o Eagles Campo Marshal tem sete touchdowns para zero derrotas de bola em três jogos nos playoffs. Hurts vai para o seu segundo Super Bowl Em três anos, como resultado, um dos oito quarterbacks em NFL História para iniciar dois Super Bowls em suas cinco primeiras temporadas.

“É surpreendente o quanto há às vezes”, disse o treinador -chefe do Eagles, Nick Sirianni. “Não consigo entender porque não se assemelha a como as pessoas pensam que deveria ser visto”.

O que Hurts está fazendo é jogar futebol vencedor, os números de aprovação situacional que são importantes ao julgar o sucesso de um marechal de campo. Hurts tem tantos touchdowns tão incompletos no quarto trimestre dos playoffs (um), mostrando o quão eficiente tem sido com a bola nas mãos e por que os Eagles estão recebendo protagonistas e não os renunciam.

As estatísticas do quarto trimestre de Hurts são uma aula de mestrado desde o adeus dos Eagles (semana 5), ​​mostrando por que os Eagles venceram os últimos 13 jogos que começaram e terminaram.

Estatísticas do quarto trimestre (desde a semana de adeus) – 35 de 43 (84,1%), 451 jardas, 3 td, 0 int, 10,5 ypa, 133,0 qualificação

Hurts tem tantos touchdowns tão incompletos no quarto trimestre da semana de repouso (8). A narração que Hurts não pode lançar foi refutada, nos números de passe que realmente importa para ganhar jogos de futebol.

“Você está surpreso de certa forma. Ele vence. Ele é um vencedor”, disse Sirianni. “Não quero que mais ninguém nos guie mais do que puxá -lo dói.”

