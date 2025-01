Jalen Hurts, dos Eagles, foi promovido a participante pleno no treino antes do jogo wild card contra o Packers

Em um sinal positivo para o Philadelphia Eagles, o quarterback Jalen Hurts participou integralmente dos treinos de quinta-feira.

O quarterback de 26 anos, que está afastado desde 22 de dezembro devido a uma concussão e lesão no dedo, voltou aos treinos completos três dias antes dos Playoffs da NFL. Filadélfia recebe o Green Bay Packers no domingo no jogo NFC Wild Card.

Hurts sofreu a concussão durante a derrota dos Eagles para o Washington Commanders em 22 de dezembro, deixando o campo depois que sua cabeça bateu no gramado em um tackle. Hurts não treinou na semana 17 ou na semana 18; ele foi limitado no treino de quarta-feira.

De acordo com a liga protocolo de concussãoUm jogador deve receber autorização do Consultor Neurológico Independente (INC) da equipe antes de retornar à participação plena. O fato de Hurts ter deixado para trás os treinos sem contato é um bom sinal para seu retorno neste fim de semana.

Três dias antes de um jogo wild card contra o Green Bay Packers, o quarterback do Philadelphia, Jalen Hurts, foi promovido a participante de treino pleno. Tendência a retornar após perder dois jogos durante o protocolo de concussão. pic.twitter.com/okZaAsuiHt – Jori Epstein (@JoriEpstein) 9 de janeiro de 2025

O retorno de Hurts é positivo para os Eagles, que ficaram dois jogos sem o zagueiro titular. Kenny Pickett assumiu como QB1 na vitória da Filadélfia contra o Dallas Cowboys antes de sofrer uma lesão na costela; Tanner McKee assumiu a partir daí e levou os Eagles a mais uma vitória contra o New York Giants no domingo. Pickett treinou de forma limitada na quinta-feira por causa de uma lesão na costela.

O status do Green Bay QB1 Jordan Love também está no ar no domingo. Love também treinou de forma limitada na quarta-feira devido a uma lesão no cotovelo direito, mas participou plenamente na quinta-feira. Após o treino de quarta-feira, Love disse que estava “esperançoso” de poder jogar neste fim de semana.