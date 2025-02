Jalen Hurts ha fatto la storia con 1 Super Bowl State

I Philadelphia Eagles sono saliti sulla montagna della NFL domenica uccidendo il due volte campione del Super Bowl Kansas City Chiefs per vincere in questa stagione Vince Lombardi Trophy.

La loro difesa ha avuto un ruolo importante nel molestare i capi -Quarterback Patrick Mahomes a una serie di errori, ma il quarterback di Philly Jalen Hurts ha avuto una prestazione impressionante mentre ha guidato un attacco offensivo esplosivo che ha fissato 40 punti.

Ha completato 17 su 22 passaggi e aveva due passanti e touchdown e un touchdown affrettati e per. Dov kleiman, ha stabilito un record per i punti più alti previsti aggiunti (EPA) per Dropback nella storia del Super Bowl.

Il più alto EPA/Dropback in una partita del Super Bowl: 1) Jalen Hurts 2024: (.51) 1) Tom Brady 2017: (.47) 3) Nick Foles 2017: (.41) Surts ha ufficialmente le prestazioni del Super Bowl più efficaci di un quarterback nella storia della NFL. pic.twitter.com/1poo9c3ssn – dov kleiman (@nfl_dovkleiman) 10 febbraio 2025

Fino a questa stagione, Hurts non era stato molto noto per la sua precisione o forza di passaggio, ma ha completato il 68,7 per cento dei suoi passaporti durante la stagione regolare mentre portava le Aquile a un record di 14-3.

Era sempre stato un cavallo di battaglia sulla Terra, ma domenica ha dimostrato oltre un dubbio che poteva anche vincere una grande partita con il braccio.

Con i capi che impilavano la scatola per smettere di guidare Saquon Barkley, che si è tenuto a 57 cortili di corsa, Hurts ha utilizzato i punti aperti in fondo.

Alla fine del terzo trimestre, con la sua squadra già avanti 27-0, Hurts ha lanciato una lunga portata all’ampio destinatario Devonta Smith per un touchdown che ha effettivamente messo un inchino nella competizione.

Jalen a Devonta Deep Touchdown! 📺: #Blix Su volpe

📱: app tubi + nfl pic.twitter.com/otfwm3v8fb – NFL (@NFL) 10 febbraio 2025

A differenza di Mahomes, Hurts è stata una storia di perdenti: era famigerato in panchina al college durante la partita del campionato nazionale 2017 e quando Eagles lo ha arruolato nel 2020, ha iniziato la terza stagione sulla loro carta di profondità.

Ora può definirsi un campione del mondo per sempre, qualunque cosa gli succeda per il resto della sua vita.

PROSSIMO: Gli analisti nomi 1 agente libero che le aquile dovrebbero dare la priorità