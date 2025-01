Jalen Hurts of Eagles presuppone che indossasse l’orthosi del ginocchio vs. Comandanti

FILADELFIA – Il difensore Eagles Jalen Hurts ha affermato che il suo ginocchio sinistro ferito “prospera”, ma prevede di mettere l’ortosi nella partita della domenica per il titolo NFC contro i comandanti di Washington.

Tutti gli occhi sono stati fissati sul ginocchio di Hurts dopo una spiacevole rimozione nel terzo quarto del round di divisione dei playoff contro Los Angeles Rams, in cui la sua gamba sinistra si afferrò sotto di lui.

Ha finito il gioco, ma mancava della solita mobilità. Prima dell’infortunio aveva sei trasmissioni a 71 yard e touchdown; Le uniche statistiche affrettate che aveva poi arrivato quando si inginocchiò e finì il gioco.

I suoi compagni di squadra hanno offerto notizie positive su Hurts questa settimana. Lane Johnson ha detto che dopo l’allenamento di giovedì che fa male “era mobile, muoversi”. La partita di sinistra Jordan Mailata ha notato che il suo QB aveva “buona energia”.

“Mi aspetto che Jalen vada”, ha detto Saquon Barkley. “Si presenterà con noi, ci saranno giochi. È il vincitore. È” a “a”.

Altrove sulla parte anteriore dell’infortunio, l’estremità stretta di Dallas Goedert (caviglia) e il centro di partenza Center Cam Jurgens (retro) si sono allenati per la prima volta questo venerdì. Goedert è stato elencato come partecipante a pieno titolo, secondo un rapporto di infortunio, mentre Jurgens era limitato e controverso per la relazione domenicale.

Jurgens si rifiutò quindi di parlare nello spogliatoio. La guardia sinistra di Landon Dickerson è stata scattata all’inizio di questa settimana in assenza di Jurgens e probabilmente riceverebbe una chiamata a meno che Jurgens non potesse giocare.

Goedert non ha lasciato nessun mistero e ha detto che era bene andare domenica.

“Oggi mi sento benissimo. È stato un ottimo allenamento, mi sono mosso davvero bene, quindi sono davvero contento di dove sono”, ha detto.

Rookie per il nuovo arrivato Quinyon Mitchell ha lasciato la partita di Rams con il suo infortunio alla spalla, ma si è allenato questa settimana e ha anche detto che avrebbe giocato domenica.