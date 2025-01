Jalen Hurts permanece no protocolo de concussão enquanto os Eagles se preparam para enfrentar os Packers nos playoffs

O quarterback Jalen Hurts permanece em protocolo de concussão enquanto o Philadelphia Eagles se prepara para o jogo wild card de domingo contra o Green Bay Packers.

O técnico Nick Sirianni disse à mídia na segunda-feira que Hurts ainda está no protocolo.Após a concussão, ele sofreu no início do jogo dos Eagles na semana 16 contra o Washington Commanders. Ele perdeu o resto do jogo, que os Eagles perderam, e não jogou na semana 17 ou 18. Kenny Pickett substituiu Hurts na semana 16 e parte da semana 17. Tanner McKee entrou em cena depois que Pickett deu um chute feio nas costelas na semana 17, então estreou na NFL contra o New York Giants na semana 18.

Sirianni não deu detalhes, o que tem acontecido com todas as “atualizações” que ele deu desde que Hurts entrou no protocolo após a semana 16. Os Eagles não divulgaram nenhuma informação sobre se Hurts está progredindo nas várias etapas do protocolo. . mas Syriani confirmou que Hurts esteve presente na turnê de sábado.