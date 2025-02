Jalen Hurts può fornire una vittoria del Super Bowl per calmare i dubbi?

Filadelfia – Una scena ben nota ha avuto luogo nel campo finanziario di Lincoln quasi due anni di giorno.

La celebrazione si è riversata dal campo nello spogliatoio. La musica ha martellato e i giocatori hanno ballato e l’aria è stata piena di un tocco di caos dopo la vittoria del campionato NFC di Philadelphia Eagles. Nella parte posteriore dell’angolo destro della stanza si fermò in Stoic Jalen e tirò con calma un sigaro gigante.

Nel 2023 era un candidato scintillante per MVP di recente sulla scena e i suoi vestiti corrispondevano al momento. Sfoggia occhiali da sole, pantaloni viola e pelle, la giacca viola Michael Jackson-Meets-Prince, completata da cerniere che corrono a metà strada lungo le maniche.

All-Pro Eagles QB1, finalista MVP, campione NFC 24 -Year -old Jalen fa male alla vittoria pic.twitter.com/fjxi9e69j8 – Josh Tolentino (@jctsports) 30 gennaio 2023

Il 26 gennaio, dopo 55–23, i comandanti di Washington, Hurts celebrarono questa vittoria più dell’atmosfera di Michael Jordan-in-His-veteran-anni con Khakis pieghettati, Turtleneck falso nero e Campionato Conference tornò per sostituire il Cappello Kangol, che aveva avuto al Cap stadio. Il suo gioco è stato altrettanto modesto in questa stagione, ad eccezione dei momenti che hanno richiesto più gusto.

I risultati sono stati gli stessi: gli Eagles si stanno dirigendo al Super Bowl per la seconda volta in tre anni. Ancora una volta, si opponeranno ai capi di Kansas City (domenica, 18:30 ET, FOX), prepareranno una partita tra Patrick Mahomes e Hurts, che probabilmente hanno giocato la migliore partita della loro carriera nella stretta sconfitta di 38-35 in Super Ciotola lvii.

Era un altro tipo di stagione per le ferite. Dopo l’inizio del 2-2, che includeva troppi fatturati (sette dei quali sono stati accusati di quarterback), lo staff di Coaching Eagle è passato all’attacco da più Saquon Barkley. Hurts, a sua volta, ha assunto il ruolo del Game Manager. Da metà novembre ha lanciato due volte a 200 o più yard. Questo approccio ha stimolato le domande sulla situazione che passa attraverso il gioco e se le ferite potrebbero comporre.

Certamente ha risposto contro Washington, è andato da 20 a 246 yard in aria mentre raccoglieva quattro touchdown complessivi.

“E QB1, amico? Adoro quando le persone ne dubitano “, ha detto gli strumenti di sinistra di Jordan Mailata. “Parliamo sempre di limitare il rumore esterno o il rumore bianco, se vuoi chiamarlo. Ma so che lo sente e penso che suona il meglio quando si sente come se le persone lo hanno dubitato.

VittoriaHurts è migliorato a 42-12 come antipasto dal 2022, il secondo solo a Mahomes (48-10) in questa sezione. Ora vincerà una vittoria dalla pubblicazione di Philadelphia, l’altro vincitore del trofeo di Lombardi, che consoliderebbe il suo caso come aquila di tutti i tempi e silenziono i critici che usano i suoi numeri per ridurlo.

“Non sto giocando per le statistiche. Non gioco per i numeri, qualsiasi consenso statistico da nessun altro”, ha detto Hurts. “E capisco che tutti hanno un pregiudizio su come lo vogliono o su come si aspettano che sembri. Definisci questo come la vittoria. “

A dicembre, Barkley ha cercato di spiegare alla sua famiglia quali sono state le ferite, il che lo rende così successo.

Ha vinto ad ogni fermata, da Channelview (Texas) High School in Alabama e Oklahoma (38-4 combinati) e ora con Eagles, con il quale ha pubblicato un record di 46-20.

“Non so davvero come spiegarlo, ma ce l’ha”, ha detto Barkley. “Ed erano tipo” beh, come lo spieghi? “Davvero non lo so, ma lo sai quando lo vedi.”

Shane Beamer ha visto per la prima volta questo da tutto il campo come membro dello staff tecnico dell’Università della Georgia.

“Potevo solo vedere come lo ha fatto e come ha sostenuto nella seconda metà di Tua, ti rendi conto che poi il ragazzo è diverso”, ha detto Beamer, ora capo allenatore della Carolina del Sud.

Beamer ha lasciato la Georgia per diventare assistente del capo allenatore in Oklahoma e ha avuto una visione stretta degli inganbibles di Hurts quando si è trasferito nella sua ultima stagione universitaria nel 2019.

Beamer ha detto che la maggior parte degli ingranaggi tende ad acclimatarsi al loro nuovo ambiente, ma con le ferite era diverso. Era meno di una settimana per assumere la squadra in palestra.

“L’intera squadra si è unita in un cerchio per romperlo, e alcuni ragazzi potrebbero aver parlato troppo, quindi ha detto loro molto violentemente di stare zitto”, ha detto Beamer. “E poi ha praticamente parlato del lavoro da fare.

“È qui da due giorni e può già essere il leader di questa squadra di calcio che sta solo andando alla porta.”

Hurts proveniva dai crimini in stile professionale di Alabam e dovette imparare rapidamente il sistema di raid aereo di Lincoln Riley. Gli è stato chiesto di usare le gambe di più (impostare un massimo personale con 233 tentativi che si precipitano a 1.298 iarde e 20 atterraggi) e ha spinto la palla lungo il campo in aria, come evidenziato dai suoi oltre 12 cantieri aerei sull’esperimento.

Hurts è scoppiato per 52 atterraggi totali di quell’anno. Ha votato secondo a Heisman per Joe Burrow e ha portato Sooners a un record di 12-2.

Di tutti i suoi momenti con le ferite, durante la scena universitaria, è stato un gesto di Hurts dopo che l’aquila è stata selezionata nel secondo turno del 2020, uno di coloro che risuonano con Beamer.

“L’anno di nuovi arrivati ​​di Jalen, mio ​​figlio ha avuto circa 6 giocando a un fiore all’occhiello ed è stato quarterback. Ha lanciato la cattura che è costata una partita alla sua squadra. Era arrabbiato “, ha detto Beamer. “Ho contattato Jalen e Jalen lo hanno chiamato e l’ho preso e gli ho detto quando eri quarterback, commette errori e come rispondi (ciò che conta). Solo per lui essere disposto a fare qualcosa del genere nel mezzo dei suoi nuovi arrivati ​​con gli Eagles ti dirà tutti i ragazzi.

“È un giocatore speciale, una persona speciale e tutto ciò che aggiunge” it “.”

Ci sono sottigliezze Il gioco di Hurts che potrebbe essere inosservato.

Ad esempio, nel campionato NFC contro i comandanti, quando Hurts ha effettuato alcuni assegni sulla linea per causare l’aquila a una chiamata favorevole contro ciò che Washington mostra – che ha portato a un tiro a Barkley, che era di 60 yard.

Hurts ha assunto i doveri di Snap per ritirare Jason Kelka in questa stagione. Uno dei problemi principali per l’attacco di Filadelfia la scorsa stagione è stata la sua lotta contro Blitz. In questa stagione, Hurts sarà posizionato secondo in QBR contro Blitz con una valutazione di 91.

Hurts è diventato più forte nella sua quinta stagione, hanno detto alcuni compagni di squadra – un segno di crescita dopo che è apparso che a volte nelle stagioni precedenti chiuse, specialmente in tempi di mine, come il crollo alla fine della scorsa stagione.

“Lo so per lui (ci sono) alcune cose in cui può (credere) può migliorare”, ha detto la fine difensiva di Brandon Graham all’inizio di questa stagione. “Si è divertito, ma si è rilassato ancora di più. Perché se sono un ragazzo no. “

Tuttavia, esiste un approccio stabile all’accesso, che può avere un effetto calmante in momenti frenetici. Un esempio venne contro i comandanti quando il linebacker Frankie Luvu saltò sulla linea di scrimmage e si scontrò con le ferite più volte nel tentativo di affrontare la pressione di tush vicino alla linea di porta.

“Era certamente tutta una guerra mentale”, ha detto Mailata. “Jalen ha fatto un grande lavoro lì per mantenerci freschi, pace, raccolti, con tutte le cose che hanno fatto, tutte le altre chiacchierate. Il lato mentale di questo avrebbe dovuto indossarli molto. “

Fai male a volte lasciano il suo show side di fuoco sul campo. È stato rivelato che nel secondo quarto del campionato NFC, ci sono stati 39 secondi dopo il passaggio nell’angolo destro della zona finale verso AJ Brown per l’atterraggio, che ha aumentato le aquile 27-12.

“Questo è quello che faccio f — io!” Hurts urlò mentre si diffondeva sulla linea laterale e diede all’allenatore Nick Sirianni Hard Five. Furti in seguito ha scherzato Sirianni “Lasciami un po ‘di camicia di forza un po’ oggi” dopo settimane di piani di gioco conservativi.

La partita di Hurts in questa stagione non è sempre stata bella ed è giusto aspettarsi un gioco di passaggio che include giocatori come Brown, Devont Smith, Dallas Goedert e Hurts. Ma i risultati complessivi sono difficili da discutere, che è ciò che conta di più per l’allenatore di Hurts.

“Non voglio che qualcun altro guidi questa squadra nel quarterback di lui. È un vincitore “, ha detto Sirianni. “Si occupa di così tante critiche che mi fanno impazzire a causa delle domande a cui devo rispondere … è come l’uomo, il ragazzo vince. Ha vinto tutta la sua vita.

La carriera di Hurts 0,697 La percentuale vincente è la settima migliore della fusione del 1970, che termina solo Mahomes, Tom Brady, Lamar Jackson, Roger Staubach, Joe Montana e Peyton Manning.

A questo punto in post -stagione ha sette sbarchi totali e doni zero e in sette piselli diretti, che è un record della NFL. I suoi nove touchdown frenetici post -stagione in carriera sono i più per il quarterback nella storia della NFL.

E ora, fa male e le aquile sono una delle vittorie che rimane la seconda ipotesi rimanente a letto.

“Lo so per lui, vuole solo andare lì e dimostrare che la gente ha torto”, ha detto Graham.

“Alla gente qui fuori non piace il suo gioco, ma va bene; Vince solo. Quindi spero che se vince (Super Bowl), aiuterà la sua causa, perché si tratta di campionati delle persone. Finché lo capisce, cioè, è quando tutti si allontanano dalla schiena. “