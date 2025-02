Jalen Hurts se parece com Tom Brady, P4 Conferências para policiar a Nil e o Texas Tech um novo poder do portal de transferência? | Futebol universitário pt -prostor

No episódio de hoje O futebol da universidade EnquirorDan Wetzel, Ross Dellenger e Pat Ford se eles der uma olhada em como Jalen prejudica as experiências no Alabama e Oklahoma o promoveu para a vitória no Luz do Super Bowl. Depois de ser enviado ao banco no campeonato nacional de 2018 para Tua Tagovaila, poucos esperariam que o MVP do Super Bowl apenas alguns anos depois. No entanto, Hurts se estendeu para a ocasião (não muito diferente de um certo QB da lenda, Tom Brady), tanto na Universidade quanto agora na NFL, e dirigiu o Philadelphia Eagles em uma vitória dominante contra os chefes de Kansas City.

O trio está imerso na Estratégia do Portal de Transferências do Texas Texas, que se baseia amplamente nos relatórios de exploração de fontes da NFL, e os ganhou não. 2 Classe de Portal de Transferência Classificada. Ross compartilha a mais recente atualização do NIL News que as conferências de energia pretendem compartilhar a renda da polícia, em vez de confiar na NCAA como fizeram no passado, mas pode ser uma situação de perda.

Para embrulhar, Dan, Ross e Pat reagem ao ex -treinador do estado de Ohio, Jim Tressel, são nomeados tenentes governadores de Ohio e fazem uma pergunta realmente importante: ele deveria estar atrás da linha por um tiro de meia quadra?

(1:15) Jalen machuca a viagem da CFB ao MVP do Super Bowl

(24:01) Texas Texas Technology Transfer Class. 2

(37:03) Conferências de energia à renda da polícia

(52:04) Jim Tressel chamado tenente governador de Ohio

(56:54) Tribunal de People: UMass Half Court Shot

Jalen magoa o número 1 dos curkens do Philadelphia Eagles com companheiros de equipe no LIX do Super Bowl contra os chefes de Kansas City. (Foto de Kevin Sabitus/Getty Images)

Continue e @Danwetzel

Siga Pat @Bypatde

Siga Ross @Rrossdelonger

🖥️ Veja este episódio completo no YouTube

Olhe todos os episódios de Futebol universitário pt -prostor E o resto da família de podcast do Yahoo Sports em qualquer Podcasts de esportes do Yahoo

Se você comprar algo através de um link neste artigo, podemos ganhar comissão.