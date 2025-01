Jalen McMillan e quatro outras fugas de fantasia no final da temporada: O que 2025 trará?

Um dos benefícios pouco discutidos de ir fundo nos playoffs de fantasia, além da glória, dos troféus e dos incentivos financeiros, é prestar atenção aos desempenhos individuais de destaque nas últimas semanas.

Podemos garantir que o último colocado da liga e três vitórias não estava muito focado em contratar Marvin Mims Jr.

Para o benefício de todos que não se concentraram totalmente durante as semanas 16 a 18 (a maioria dos quais também não estão consumindo o conteúdo agora), vamos relembrar os jogadores que aumentaram significativamente seu apelo de fantasia em 2025 no final do ano. farras…

Bryce Young, QB, Carolina Panthers

Em setembro, simplesmente não havia chance (nenhuma, nada, nada) de Young estar preparado para nos proporcionar um momento como este:

A transformação de Young desde o início até o final da temporada foi ultrajante. Seu ano começou com duas interceptações contra o Saints, jogo em que completou apenas 13 dos 30 passes; terminou com uma vitória na prorrogação contra o Atlanta, na qual marcou cinco touchdowns combinados sem virar a bola. Young foi o QB5 geral no fantasy em seus últimos cinco jogos, passando para nove touchdowns e correndo para quatro.

Novamente: ultrajante.

Carolina fechou a temporada com duas vitórias nas últimas três semanas, então não é como se Young estivesse acumulando estatísticas em situações não competitivas. Ele pode ainda não ter atingido o mesmo nível de CJ Stroud, mas certamente não é desleixado. Young merecerá consideração de fantasia em quase todos os formatos em 2025. A sala de recepção dos Panteras também é uma oportunidade para melhorar.

Michael Penix Jr., QB, Atlanta Falcons

Nem sempre foi uma clínica com Penix nas últimas semanas (ele completou menos de 60% de seus arremessos e fez tantas escolhas quanto passes para touchdown), mas não há dúvidas da qualidade de seu braço. Seus melhores arremessos foram absolutamente sujos:

Penix foi demitido apenas três vezes em suas três partidas, enquanto passava para três touchdowns e corria para outro. Ele também alimentou incansavelmente Drake London, um desenvolvimento bem-vindo. Londres fechou a temporada com 22 recepções para 352 jardas e dois touchdowns nas últimas três semanas, atraindo 39 alvos. Parece que a combinação Penix-Londres tem um futuro bastante brilhante.

Vale lembrar que Penix é um prospecto mais velho que disputou sua primeira partida universitária em 2018; Ele e Trevor Lawrence farão 25 anos quando a temporada de 2025 começar. Este é um jogador que está muito mais avançado em seu desenvolvimento do que o QB novato habitual. É razoável esperar grandes coisas no início de sua carreira na NFL.

Tyjae Spears, RB, Tennessee Titans

Spears enfrentou uma linha de defensores amigáveis ​​durante os playoffs de fantasia e produziu exatamente o nível que você esperaria de um running back talentoso e versátil.

Nas semanas 15-17, Spears teve uma média de 87,0 jardas de scrimmage por jogo, pegando uma dúzia de passes e fazendo quatro visitas em casa. Ele ficou afastado dos gramados devido a uma concussão no último jogo da temporada regular, mas fez uma declaração enfática nos três jogos anteriores. Tony Pollard permanece no time dos Titãs na próxima temporada, então não há caminho óbvio para um papel de destaque para Spears, exceto através de lesão. Mas se ele conseguir simplesmente se manter saudável enquanto joga 45% a 50% dos snaps semanais, ele será um jogador flexível com grandes vantagens.

Jalen McMillan, WR, Tampa Bay Buccaneers

Mesmo que você não tenha prestado muita atenção à corrida pelo título da NFC South nas últimas semanas da temporada regular, provavelmente ouviu o nome de McMillan uma ou duas vezes. Ele fechou sua temporada com uma seqüência de cinco jogos consecutivos de touchdown, nos quais visitou a end zone sete vezes. McMillan finalmente emergiu como um dos jogadores de embreagem no fantasia, aparecendo em 23,2% das listas de campeonatos da liga pública do Yahoo. O novato teve alguns momentos infelizes ao longo do caminhomas ele marcou meia dúzia de gols por jogo nas semanas mais importantes da temporada de Tampa Bay.

Com Chris Godwin se recuperando de uma lesão e indo para a agência livre, há obviamente uma chance real de que McMillan continue a funcionar como o recebedor principal dos Bucs, atraindo um volume consistente. Ele pode muito bem entrar na temporada de draft como um dos 35 melhores recebedores.

Marvin Mims Jr., WR, Denver Broncos

Mims teve o recorde de sua carreira em oito recepções em tantos alvos na Semana 17, registrando 103 jardas de recepção com um par de pontuações de destaque. No final da temporada, o recebedor do segundo ano emergiu como mais do que apenas um especialista em arremessos profundos e grandes jogadas, embora ele ainda possa definitivamente preencher esse papel de maneira espetacular:

Sean Payton o usou de várias maneiras divertidas e eficazes na reta final, usando-o fora do campo de defesa, no slot e aberto. Mims ultrapassou 50 jardas em quatro de seus últimos cinco jogos na temporada regular, com um par de performances de jardas de três dígitos incluídas. Ele ficou quieto na rodada de wild card, mas é importante notar que ele jogou 69% dos snaps ofensivos pelo Denver, a maior parte de sua carreira.

Mims foi basicamente uma reflexão tardia no início da temporada, mas ele entrará em 2025 como um craque em ascensão vinculado a um ataque de qualidade, totalmente aprovado para uso como flex/WR4.