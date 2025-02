Jalen Rose chiama il proprietario di Mavs al commercio di Luka Doncic

Dallas Maverick ha sbalordito il mondo dello sport qualche settimana fa quando hanno scambiato Luka Doncic con Los Angeles Lakers per Anthony Davis e Max Christie in quello che era forse il commercio più sorprendente nella storia della NBA.

Pitchforks è completamente fuori e molti fan sono furiosi per il front office e la proprietà di Mavs, che include Jalen Rose, che ha recentemente chiamato la proprietà del commercio.

“Adoro Anthony Davis, ma è stato il secondo miglior giocatore di una squadra di campionato … per me, sembra che non paghino Luka, quindi per me se non vuoi pagare Luka, vendi la squadra . È così che mi sento al riguardo “, ha detto Rose, parlando sul pannello TNT prima della partita All-Star di domenica.

“Sembra che (MAVS) non paghi Luka, quindi per me se non vuoi pagare Luka, basta vendere la squadra. Ecco come mi sento al riguardo.” Jalen si è alzato a Dallas Shopping Doncic per Lakers 🗣pic.twitter.com/gkujpt5bum – ClutchPoints (@ClutchPoints) 17 febbraio 2025

Vince Carter ha risposto a ciò che Rose ha detto riferendosi alla teoria secondo cui i nuovi proprietari di Mavericks vogliono spostare la squadra a Las Vegas in quanto sono fortemente coinvolti nell’industria dei casinò, il che normalmente sembrerebbe folle ma nulla sembra pazzo quando sei disposto ad agire come questo.

Rose ha anche menzionato come sia una pratica comune per i giocatori coinvolti nelle voci commerciali per iniziare a sentire cose negative deliziose su di loro in pubblico, ma ha sottolineato quanto fosse ridicolo che ciò accadesse con Luke sia prima che determinato dopo il commercio, quando Mavericks è stato pubblicamente lo ha seppellito dopo il commercio.

Ci sono così tante variabili per questo commercio, e probabilmente non comprendiamo mai appieno cosa è successo, e non è ancora davvero vedere Luka in uniforme di un Laker.

PROSSIMO: DeSean Jackson rivela la reazione di Anthony Davis all’essere scambiato