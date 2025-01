Jalen sofre lesão no joelho: o quarterback dos Eagles está confiante de que poderá jogar o jogo do campeonato da NFC contra o Commanders

O Philadelphia Eagles vai ao jogo do campeonato NFC pela segunda vez em três anos, graças à vitória por 28-22 sobre o Los Angeles Rams. No entanto, há alguma preocupação com o quarterback dos Eagles, Jalen Hurts.

No terceiro quarto, a perna esquerda de Hurts ficou presa sob o defesa do Rams, Jaylen McCollough, enquanto ele estava sendo demitido. Hurts sentiu claramente dor depois de se curvar, mas levantou-se relativamente imediatamente e tentou se afastar. Hurts então foi para a tenda médica azul e voltou ao campo usando aparelho ortopédico.

Após o jogo, Melissa Stark, da NBC, perguntou a Hurts sobre seu joelho e se isso o afetaria na próxima semana contra o Washington Commanders.

“Tenho certeza que eles vão me perguntar sobre isso mais tarde, não sei se posso responder agora, mas vou aproveitar esta vitória com meus companheiros”, disse Hurts.

Stark então perguntou diretamente a Hurts: “Você está bem?”

“Terminei o jogo”, respondeu Hurts com um sorriso.

Mais tarde, durante sua coletiva de imprensa com repórteres, perguntaram a Hurts se ele se sentia confiante para jogar na próxima semana contra o Washington. “Sim”, ele respondeu, de acordo com Jeff Kerr da CBS Sports.

Hurts completou 15 de 20 passes para 128 jardas e correu sete vezes para 70 jardas, incluindo um touchdown de 44 jardas na primeira posse de bola do Philadelphia. Na primeira jogada da série após o estranho sack, Hurts foi abordado em sua própria end zone por segurança. Ele também não tentou outra luta no confronto após a lesão.

A situação do Hurts até o próximo domingo certamente será algo para ficar de olho.