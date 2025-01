Jalen Suggs, do Magic, deixa quadra em cadeira de rodas, mas lesão pode não ser tão grave quanto parecia

O Orlando Magic foi dizimado por lesões em jogadores importantes nesta temporada e parecia ter sofrido outro golpe quando Jalen Suggs foi forçado a deixar a vitória de sexta-feira por 106-97 sobre o Toronto em uma cadeira de rodas.

Aconteceu quando Suggs estendeu para saltar uma faixa de ultrapassagem no final do segundo quarto. Ninguém o contatou, o que tornou tudo ainda mais preocupante. Ele ficou no chão por um bom tempo e com dores evidentes antes de ser carregado com uma toalha na cabeça.

A boa notícia é que parece que foram apenas espasmos nas costas, que qualquer pessoa que tenha passado por isso pode dizer que são incrivelmente dolorosos, mas espero que não sejam muito graves.

“O que você tem agora são espasmos nas costas”, disse o técnico do Orlando, Jamahl Mosley, após o jogo. “Amanhã veremos melhor.”

Mosley explicou que Suggs inicialmente mexeu nas costas no lado ofensivo e depois “apenas acertou” quando se lançou para pegar a bola.

Mosley acrescentou que Suggs estava com muitas dores, o que era óbvio para qualquer um que o visse se contorcendo no chão. Ele era diferente de muitos jogadores da NBA que fazem as lesões parecerem muito piores do que realmente são com sua teatralidade. Suggs não é um desses caras. Este é um cara durão. Quando você cai assim sem ser tocado, seu corpo trava de maneira bastante desagradável.

Vamos esperar pela palavra oficial sobre a extensão dos espasmos, se isso for tudo, e por quanto tempo, se é que algum dia, Suggs poderá ficar fora. Pelo bem do Magic, espero que ele retorne logo. Suggs está tendo uma temporada sólida como um dos melhores defensores perimetrais da liga e mostrando que pode marcar, embora seja um arremessador bastante ineficiente. Ele marcou pelo menos 24 pontos em três de seus últimos quatro jogos e teve média de pouco menos de 19 durante o mês de dezembro.

O Magic já está sem Paolo Banchero há dois meses (ele prepara seu retorno) e Franz Wagner há um mês. Ambos sofreram a mesma lesão, uma ruptura no oblíquo. Moe Wagner também está fora desta temporada com uma ruptura no ligamento cruzado anterior. São golpes significativos, mas é preciso dar crédito ao Magic, já que eles conseguiram se manter à tona com 21-15, o suficiente para o quarto lugar no Leste.