Jamal Murray, do Nuggets, marca 45 pontos e continua a recuperar a forma na grande vitória sobre o Mavericks

Eles nunca admitiriam isso publicamente, mas o Denver Nuggets devia estar muito nervoso com a forma como Jamal Murray começou a temporada 2024-25. Eles estavam dispostos a ignorar uma pós-temporada decepcionante em 2024 e uma corrida olímpica desastrosa com o Canadá durante o verão, quando lhe deram uma nova extensão máxima de contrato, mas seu desempenho no início mal correspondeu à sua nova remuneração. Murray teve média de pouco menos de 18 pontos por jogo, com 42% de arremessos em seus primeiros 17 jogos nesta temporada. Bons números para a maioria dos jogadores, mas não aceitáveis ​​para quem ganha o que Murray ganha.

Logo após a eliminação do playoff na segunda rodada, o Denver perdeu o armador titular Kentavious Caldwell-Pope na entressafra. Eles perderam Bruce Brown e Jeff Green um ano antes, após vencer o NBA qualificação. Se quisessem superar essas ausências, precisavam que os seus melhores jogadores lhes dessem mais, e não menos. Mas os efeitos recorrentes das lesões que começaram na temporada passada cobraram seu preço. Murray teve problemas e a equipe também.

Mas no último mês, Murray lentamente recuperou a forma. Nas últimas 15 partidas, Murray está mais uma vez acima dos 20 pontos por jogo. Denver está 10-5 nesses jogos. Murray chega ao aro com mais frequência e atira uma porcentagem melhor quando chega lá. Porém, o mais importante é que todos os 3 comecem a cair novamente. Ele acertou 42% deles nesse trecho, e na terça-feira contra o Dallas Mavericks, Murray fez quase tudo, principalmente no primeiro tempo.

O saldo em 24 minutos: 32 pontos com 12 de 15 arremessos e 4 de 6 em triplos. O recorde de Murray na temporada para um jogo completo até terça-feira foi de 34 pontos. Os 32 que ele marcou no primeiro tempo contra o Dallas foram bons o suficiente para garantir o segundo lugar por conta própria.

E quando a campainha final soou na vitória do Denver por 118-99, Murray marcou 45 pontos em 18 de 26 arremessos. Foi seu melhor esforço de pontuação individual desde que atingiu o recorde de sua carreira de 50 em 19 de fevereiro de 2021.

O ressurgimento de Murray é a chave para as esperanças de título do Denver

Sim, os Mavericks ficaram sem o protetor de aro Dereck Lively durante a maior parte do tempo de terça-feira, mas os chutes de Murray vieram de todos os lugares. Ele acertou dois chutes na área restritiva, quatro no restante do garrafão, quatro de meia distância e quatro de trás do arco. Este é o tipo de jogo de pontuação variado que tornou Murray tão perigoso no passado. Seu jogo de dois jogadores com Nikola Jokic tem sido tão dominante, em parte por causa de sua imprevisibilidade. Ambos podem marcar e ajudar um ao outro de qualquer lugar da quadra, mas um Murray coxo não conseguiu fazer sua parte.

Mas agora ele está lentamente começando a recuperar sua forma, e isso tem implicações significativas para o Nuggets e para o resto da liga. Mesmo que cerca de 20 pontos por jogo não pareçam especialmente impressionantes, lembre-se que Murray nunca ultrapassou 21,2 por jogo em uma temporada completa. Ele nunca postou números atraentes na temporada regular. O que importa aqui é a sua saúde. O fato de ele estar começando a jogar de acordo com seu nível típico da temporada regular sugere que ele estará pronto para disputar os playoffs como quase sempre faz.

Antes da temporada passada, Murray tinha uma média de 25 pontos por jogo nos playoffs. Essa é a versão de Murray que ganhou um campeonato para Denver, e é aquela que os Nuggets esperam que possa atingir o pico quando o tempo esquentar. Esta melhoria é o primeiro sinal real que o Nuggets teve durante toda a temporada de que isso está chegando.

E se ele fizer isso? Isso muda todo o cálculo do prazo comercial de Denver. Os Nuggets têm sido associados a estrelas como Zach LaVine, em parte porque as dificuldades de Murray sugeriam a necessidade de criar mais arremessos. Eles certamente ainda precisam de ajuda no banco, mas suas principais escalações, com Murray e Jokic, têm prosperado ofensivamente neste período. Denver tem muito pouco com que lidar e já está pressionado contra o segundo avental. Se o Nuggets puder evitar uma grande reforma no elenco, provavelmente preferiria fazê-lo.

Esta versão de Murray torna essa opção um pouco mais palatável. Se isto continuar, uma equipe do Nuggets que parecia estar em declínio significativo poderá, afinal, voltar à corrida pelo título da Conferência Oeste.