Jamal Murray ha segnato un record stagionale di 45 nella vittoria dei Denver Nuggets

DALLAS – Dopo la migliore prestazione offensiva della stagione di Jamal Murray, l’allenatore dei Denver Nuggets Michael Malone ha difeso la sua guardia stellare, che ha certamente faticato a iniziare la stagione.

“Penso che il microscopio su Jamal sia un po’ intenso,” ha detto Malone dopo che Murray ha segnato il record stagionale di 45 punti portando i Nuggets alla vittoria per 118-99 sui Dallas Mavericks martedì sera. “Tutti devono lasciare respirare un po’ il ragazzo. Non è perfetto. E se lo guardi, penso che le sue statistiche generali ultimamente siano state molto buone per noi.”

Murray è stato sensazionale fin dalla palla a due martedì sera, segnando 19 punti su 7 su 9 nel primo quarto. Una tipica rotazione dei Nuggets prevede che Murray si riposi a metà del primo quarto, ma si è assicurato che non fosse così perché sentiva di essere in cattiva forma.

“Non eliminarmi”, ha detto Murray a Malone diverse volte all’inizio della partita, entrambi dopo aver realizzato una tripla.

Malone ha accolto felicemente la richiesta, permettendo a Murray di giocare l’intero quarto. Murray ha concluso il primo tempo con 32 punti – due in meno rispetto al massimo della stagione precedente – con un tiro di 12 su 15.

“Sei proprio nella zona ed è divertente”, ha detto Murray, che è andato 18 su 26 dal campo e 5 su 9 da 3 punti superando la formazione titolare di Dallas 45-39. “La tua squadra sa che sei in zona. Anche loro stanno cercando di trovarti. La palla ha energia e lui mi stava trovando oggi e stavo semplicemente rotolando, quindi non ci ho guardato troppo. Semplicemente scorrendo con il gioco e il gioco libero.

“Se sbaglio un tiro o lo giro, si passa alla giocata successiva. Ed è bello giocare con uno spirito un po’ libero, capisci cosa intendo? A volte ci sono così tanti aspetti negativi in ​​una partita in cui è solo un giocatore contro l’altro e oggi è successo esattamente il contrario.”

Per quanto riguarda Malone, c’è stata troppa negatività in questa offseason riguardo a Murray, che ha firmato un contratto quadriennale da un massimo di 208 milioni di dollari durante la offseason.

I Nuggets hanno ingaggiato Murray, una delle stelle dell’unica corsa per il titolo NBA nel 2023, con un max deal anche se ha giocato male secondo i suoi standard la scorsa stagione nei playoff e per il Team Canada alle Olimpiadi estive. Ha una media di 19,8 punti con il 44,7% di tiri in questa stagione, la sua media di punteggio più bassa dal 2019-20 e la sua percentuale di field goal più bassa dal 2018-19.

“Penso che Jamal sia molto caldo quest’anno”, ha detto Malone. “Jamal Murray non si è pagato (52) milioni di dollari (a stagione). Lo abbiamo fatto come organizzazione perché crediamo in lui”.

“Non vinceremo il nostro primo campionato in franchising senza Jamal Murray con una media di 21, 10, 6. Capisci cosa intendo? Quindi capisco che tutti vogliono che i nostri ragazzi giochino perfettamente. Tutti vogliono che restiamo imbattuti. Non è come ogni giocatore attraversa alti e bassi, la cosa più importante per Jamal è sapere che tutti in quello spogliatoio – gli allenatori, i giocatori – sono dalla sua parte e noi correremo con lui”.

Murray, che ha segnato una media di 17,8 punti con un 42% di tiri mentre i Nuggets inciampavano in un inizio di 11-10, ha detto che pensa che le critiche siano “in qualche modo” meritate.

“Si tratta di responsabilità”, ha detto Murray. “Sono assolutamente pronto. Ecco perché mi sono letteralmente iscritto. … Ammetto di non aver giocato bene, quindi non è una sorpresa per me sentire anche tutti gli altri dire lo stesso.”

Ma Malone era fermamente convinto che la quinta partita da 40 punti in carriera di Murray dovesse essere caratterizzata come la continuazione di un eccellente allungamento, non come un’anomalia.

Malone ha sottolineato la produzione di Murray durante le 13 vittorie di Denver nelle ultime 18 partite. Murray ha una media di 21,9 punti mentre tira il 47,3% dal campo e il 43,3% da 3 punti durante quell’intervallo.

“Ho avuto le sue spalle e avrò sempre le sue spalle”, ha detto Malone. “È stato così gratificante vederlo così com’era stasera e quanto fossero emozionati i suoi compagni di squadra che è uscito e ha segnato 45 gol in modo molto efficiente.

“Non è stata solo una bella partita stasera. Jamal Murray ha giocato davvero bene per noi nelle ultime 18 partite. Il campione non è piccolo e dobbiamo solo farlo andare nella giusta direzione”.