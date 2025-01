Ja’Marr Chase dei Bengals si sta avvicinando alla tripla corona

CINCINNATI – All’epoca, Ja’Marr Chase voleva mantenere il mistero.

In una sconfitta da touchdown contro i Los Angeles Chargers nella settimana 11, il wide receiver dei Cincinnati Bengals afferrò un asciugamano che pendeva dal retro dei pantaloni, si inginocchiò e asciugò il pallone come se fosse il sedere di un bambino. È stato un tributo al touchdown segnato da Steve Smith nel 2005.

Perché esattamente, non era qualcosa che Chase voleva rivelare. La situazione è cambiata mercoledì. Chase sapeva che avrebbe potuto ottenere solo ciò che Smith e pochi altri avevano realizzato nella sua carriera: vincere la Triple Crown.

Se Chase avrà una partita anche moderatamente produttiva contro i Pittsburgh Steelers sabato (20:00, ESPN/ABC), finirà la stagione come leader della NFL nelle prese, nelle yard ricevute e nei touchdown. Dalla fusione AFL-NFL nel 1970, solo quattro giocatori hanno guidato il campionato in tutte e tre le categorie: Jerry Rice (1990), Sterling Sharpe (1992), Smith (2005) e Cooper Kupp (2021).

Il modo in cui Chase descrisse l’onore fu disinvolto. Ma sa che questa stagione continua il suo percorso per essere un giorno ricordato come uno dei migliori ricevitori della NFL.

“Se non ora, presto”, ha detto Chase.

Entrando sabato, Chase ha una solida presa sulla Triple Crown. Ha 117 ricezioni (guida Amon-Ra St. Brown dei Detroit Lions di 8), 1.612 yard in ricezione (guida Justin Jefferson dei Minnesota Vikings di 133) e touchdown in ricezione (guida Terry McLaurin di St. Brown e Washington Commanders di quattro).

Chase ha battuto il proprio record per il maggior numero di yard ricevute nella storia della franchigia, possiede il record per il maggior numero di ricezioni da parte di un Bengala in una stagione e ha bisogno di due touchdown per superare il record di Carl Pickens del 1995.

In parte ciò era un sottoprodotto del modo in cui i Bengals (8-8) operano in modo offensivo. L’allenatore Zac Taylor ha dichiarato di voler essere la migliore squadra di passaggi della NFL, un concetto che abbraccia da anni. In questa stagione, i Bengals sono secondi nei tentativi di passaggio e il quarterback Joe Burrow, compagno di squadra di lunga data di Chase, sta vivendo un anno di carriera. Burrow guida tutti i passanti con 4.641 yard e 42 touchdown. Il suo 76,7 QBR è secondo solo al 78,0 di Lamar Jackson dei Baltimore Ravens.

Ma è anche una testimonianza del lavoro che Chase ha svolto per diventare un giocatore più completo in questa stagione. Quando Cincinnati non ha firmato nuovamente il veterano Tyler Boyd, è rimasto un vuoto al ricevitore dello slot.

Chase desiderava riempire quel vuoto. Ogni mattina incontrava l’assistente Troy Walters, il suo allenatore di posizione, per studiare i percorsi. E ha dato i suoi frutti.

Il giorno in cui fu arruolato, Ja’Marr Chase disse che voleva riscrivere i libri dei record dei Bengals. Compie la missione. Immagini di Giuseppe Maiorana-Imagn

In questa stagione, Chase è l’unico ricevitore con più di 400 iarde in ricezione quando allineato nello slot e 1.000 iarde quando allineato all’esterno, secondo ESPN Research.

Chase ha detto a ESPN che le cose hanno iniziato a funzionare per lui dopo il suo secondo anno in campionato nel 2022. Ma questa stagione ha portato progressi significativi nella sua conoscenza.

“Questo è il primo anno che conosco per certo”, ha detto. “La sicurezza che avevo era che lo sapevo già.

È stato un anno così bello che è facile dimenticare come è iniziato. Chase non ha partecipato al ritiro a causa di una disputa su un nuovo contratto che non si è mai concretizzata. Ma anche quando non indossava le scarpette da calcio, era comunque attivamente coinvolto poiché partecipava a quasi ogni sessione di allenamento.

Durante le dimostrazioni e gli allenamenti, Chase stava accanto a Walters e chiamava le rappresentazioni. Il ricevitore li raccolse immediatamente.

Adesso è tutto una seconda natura.

“Davvero tutti (i ricevitori) sanno dove si schierano, quale percorso hanno, solo dal nome dello spettacolo”, ha detto Walters a ESPN. “Sto arrivando al punto in cui posso dire la formazione e forse un certo movimento e loro sanno qual è il gioco.

Tutto ha portato a una stagione enorme. Giovedì, Chase è stato nominato al suo quarto Pro Bowl in altrettante stagioni. Se verrà nominato nel team All-Pro dell’Associated Press, sarà il primo Bengala a guadagnarsi l’onore dal 2015.

Durante la sua conferenza stampa infrasettimanale, Chase si è scrollato di dosso i tanti discorsi sui riconoscimenti e si è invece concentrato sulla partita di sabato. I Bengals hanno bisogno di una vittoria e hanno anche bisogno di sconfitte contro i Denver Broncos (9-7) e i Miami Dolphins (8-8) per raggiungere i playoff.

Ma i suoi compagni di squadra sanno quanto sarà speciale per Chase vincere la Triple Crown. Burrow ha detto che farà tutto ciò che è in suo potere per aiutare il suo amico di lunga data a raggiungere tutti e tre i traguardi.

E anche se Chase potrebbe non comprenderlo in tempo reale, coloro che lo circondano già capiscono cosa significa questo atto raro.

“Un giorno potrò dire ai miei figli che ho giocato con un quarterback MVP e un vincitore della tripla corona”, ha detto il wide receiver del Bengals Tee Higgins. “Molte persone non possono farlo.