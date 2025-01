James bate mais recordes na vitória do Los Angeles Lakers sobre Atlanta

LeBron James adicionou um novo recorde ao maior artilheiro de todos os tempos que já detém na NBA (Getty Images)

LeBron James ultrapassou Michael Jordan no maior número de jogos de 30 pontos na história da NBA, ao mesmo tempo que ajudou o Los Angeles Lakers a vencer o Atlanta Hawks por 119-102.

O jogador de 40 anos, maior artilheiro de todos os tempos da liga, marcou 30 pontos e conquistou o feito pela 563ª vez e superou a marca estabelecida por Jordan em 2003.

Ele também passou para o quarto lugar com mais jogos disputados na NBA, com 1.523, um a mais que Dirk Nowitzki.

Ele agora está atrás apenas de Robert Parish (1.611), Kareem Abdul-Jabbar (1.560) e Vince Carter (1.541) na maioria dos jogos da carreira.

Junto com James, Anthony Davis voltou de uma ausência de um jogo com um problema no tornozelo para marcar 18 pontos e 19 rebotes, enquanto Austin Reaves marcou 20 pontos e o Lakers venceu seu sétimo jogo dos últimos nove.

Trae Young marcou 33 pontos e nove assistências e Jalen Johnson somou 19 pontos para o Hawks, que liderou no início, antes do Lakers assumir a vantagem de 14-13 faltando sete minutos e 31 segundos para o fim do primeiro quarto, que eles nunca perderam.

O Oklahoma City Thunder estendeu sua seqüência de vitórias para 14 jogos, recorde do time, com uma vitória por 117-107 sobre o New York Knicks.

O Thunder perdia por 88-80 no quarto período, mas Aaron Wiggins marcou 15 de seus 19 pontos, enquanto Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 33, e Jalen Williams, que somou 20, também os levou a uma vitória que encerrou a derrota dos Knicks. sequência de nove vitórias consecutivas.

Victor Wembanyama terminou com 35 pontos, 18 rebotes e quatro assistências e teve um roubo crucial nos segundos finais, quando o San Antonio Spurs derrotou o Denver Nuggets por 113-110.