James Franklin e Marcus Freeman sono pronti a fare la storia del calcio, ma molto altro in arrivo

RJ Giovane

Un allenatore nero guida una squadra alla partita del campionato FBS per la prima volta in questa stagione. È una garanzia, qualcosa di sconosciuto agli uomini di colore di tutto il paese in cerca di opportunità per realizzare ciò che Marcus Freeman ha fatto a 35 anni e James Franklin a 42: diventare capo allenatore in un programma FBS.

Nel 2019, Franklin, da dieci anni allenatore alla Penn State, ha dichiarato a HBO 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che voleva realizzare ciò che nessun altro aveva realizzato da quando lo sport ha designato per la prima volta la partita del campionato nazionale come il modo migliore per incoronare la migliore squadra del college. . calcio.

“Di solito non ne parlo, ma voglio essere il primo allenatore di football afroamericano a vincere un campionato FBS.”

Franklin aveva solo 12 anni quando John Thompson divenne il primo allenatore nero, guidando una squadra di basket maschile al campionato nazionale di Division I nel 1984 a Georgetown. Ciò accadde 41 anni fa, abbastanza tempo perché Freeman, e non io, lo vedesse.

Franklin si ricordò com’era lo sport quando Tony Dungy e Lovie Smith divennero la prima coppia di allenatori neri a guidare le squadre al Super Bowl nel 2007. All’epoca, Franklin stava coordinando l’attacco per Ron Prince al Kansas State, uno dei soli sei allenatori. Allenatori neri nel football universitario dell’epoca. Ricorda cosa significava per lui e per i suoi giocatori, conoscere non solo il numero ma ciascuno dei loro nomi: Sylvester Croom era al Mississippi State, Turner Gill era a Buffalo, Karl Dorrell era all’UCLA, Randy Shannon a Miami e Tyrone Willingham. era a Notre Dame – 127 tra gli allenatori dell’FBS.

Freeman è stato assunto da Notre Dame 19 anni dopo che Willingham era a South Bend.

“Ci ricorda che rappresenti molti altri e molti dei nostri giocatori che mi assomigliano”, ha detto Freeman. “Il tuo colore non dovrebbe avere importanza. Le prove del tuo lavoro dovrebbero. Ma ci vogliono tutti.”

Lo staff di Prince al Kansas State includeva anche l’attuale allenatore degli Atlanta Falcons Raheem Morris, che è il padrino della figlia di Franklin, Shola. E come Prince, Franklin alla fine divenne capo allenatore a livello di Divisione I quando accettò un lavoro alla Vanderbilt nel 2011, per poi essere nominato capo allenatore alla Penn State nel 2014.

Allo stato attuale, Vanderbilt (Franklin, Derek Mason), Stanford (Dennis Green, Willingham), Northwestern (Green, Francis Peay) e Colorado (Mel Tucker, Karl Dorrell, Deion Sanders) sono gli unici programmi per assumere nuovamente allenatori neri. – all’indietro. Il Colorado è l’unico programma a completare questa impresa tre volte di seguito.

Eppure la SEC non ha un solo allenatore nero tra le sue 16 squadre, e non aveva mai avuto un allenatore nero fino al 2004, quando Croom rilevò lo stato del Mississippi. Dei sei programmi per vincere un campionato nazionale nell’era dei College Football Playoff – Michigan, Georgia, Alabama, LSU, Clemson e Ohio State – solo uno ha assunto un allenatore nero nella sua storia, e il Michigan lo ha fatto per la prima volta. Nel 2024, Sherrone Moore è stata nominata 21esimo allenatore di calcio della scuola.

Con più della metà dei giocatori neri della Division I college football e solo 16 dei 134 allenatori della FBS, Croom sa che c’è molto lavoro da fare.

“No, davvero non ci sono abbastanza progressi” Lo ha detto Croom all’Associated Press Nel 2022. “Sono passati quasi 20 anni e il fatto che dobbiamo ancora avere queste conversazioni è deludente ed è frustrante. Ma allo stesso tempo, dobbiamo ancora far luce sulla situazione così com’è e trovare modi per cambiarlo, perché a molte brave persone viene negata l’opportunità di istruire, guidare e motivare altre persone.

“Vogliamo avere le persone migliori… E non puoi chiudergli le porte solo per il colore della loro pelle.”

L’ACC ha solo due allenatori di football neri: Fran Brown di Syracuse e Tony Elliott di Virginia. I Big Ten ne hanno avuti cinque nel 2024 e quattro nel 2025: Franklin, Moore, l’allenatore del Maryland Mike Locksley e l’allenatore dell’UCLA DeShaun Foster. I Big 12 ne includono solo uno in Sanders.

Franklin, la cui madre è di origine britannica bianca e il cui padre è nero, è profondamente consapevole del momento che si presenta davanti a lui e alla sua controparte dell’Orange Bowl, Freeman, la cui madre è di origine sudcoreana e il cui padre è nero. Sa che questa partita, con due uomini come capo allenatore che guidano due programmi di sangue blu alle semifinali del CFP, è un momento a cui molti penseranno e utilizzeranno per prendere future decisioni sulle assunzioni.

“Alla fine, questo crea opportunità per più ragazzi di confrontarsi con i direttori sportivi? Questo crea più opportunità per le aziende di reclutamento? Lo spero”, ha detto Franklin. “Penso che alla fine tu voglia solo una possibilità e vuoi guadagnartela con il tuo lavoro e le tue azioni. Vediamo.

“Sono molto orgoglioso di questo. Penso che voi ragazzi sappiate che ci sono state alcune conversazioni in passato che sono rimaste private per molto tempo. Ma sapete, ne sono molto orgoglioso. Sono onorato. Io’ Sono onorato di competere contro Marcus. Sono onorato di competere contro Notre Dame.

La storia ha dimostrato che il numero di allenatori di calcio neri continuerà a crescere. Dal 2007, lo sport è passato da sette allenatori neri dell’FBS a 16, un aumento significativo. Fino a quando la percentuale dei giocatori non sarà alta quanto quella degli allenatori, vedremo ancora del lavoro da fare. E ogni assunzione, ogni ostacolo, ogni primato è e sarà significativo. Me lo ha insegnato mia nonna Peggy Jean Connor.

Ha fatto causa allo stato del Mississippi per il diritto di voto e ha vinto. Era al fianco di Fannie Lou Hamer mentre annunciava l’America alla Convenzione Nazionale Democratica del 1968. Era segretaria-tesoriere del Mississippi Freedom Democratic Party e il suo nome è registrato sui documenti di matrimonio nella sezione “colorata” del tribunale della contea di Forrest, Mississippi.

Ho iniziato a lavorare presso FOX Sports due anni dopo la sua morte, ma non prima che lui mi dicesse che era sicuro che avrei fatto tanto per renderlo orgoglioso, per non sprecare il buon lavoro che lui e tanti altri avevano fatto per aprire la strada. e prepararci la strada per essere esattamente dove siamo oggi.

rappresento Franklin rappresenta. Freeman rappresenta.

Scusate se scoppio in lacrime per loro, per noi che vediamo la storia fatta giovedì sera e molto altro ancora a venire.

RJ Young è uno scrittore e analista di football universitario nazionale per FOX Sports e conduttore del podcast “The Number One College Football Show”. Seguitelo a @RJ_Young .

