James Harden ha una candida ammissione di aver affrontato i Celtics

I Los Angeles Clippers hanno subito una delle sconfitte più deludenti della stagione lunedì sera quando i Chicago Bulls li hanno sconfitti in casa.

Dopo la sconfitta per 112-99, a James Harden è stato chiesto se mercoledì avrebbe affrontato i Boston Celtics, e lui ha dato una risposta onesta e rivelatrice.

“Non sto guardando nessuno. Siamo stati fischiati a casa dai Bulls”, ha detto Harden, secondo Farbod Esnaashari tramite Legion Hoops.

Come molti tifosi, Harden è rimasto sbalordito e scoraggiato dalla sconfitta per mano dei Bulls e non sta pensando a cosa ci aspetta.

James Harden sull’incontro con i Celtics mercoledì: “Non guardo nessuno. Siamo stati solo fischiati in casa dai Bulls. (via @Farbod_E) pic.twitter.com/1Y3fuvS5lL — Legion Hoops (@LegionHoops) 21 gennaio 2025

Harden ha fatto del suo meglio per vincere contro i Bulls con 17 punti e 10 assist.

Nel frattempo, Norman Powell aveva 27 punti, mentre Derrick Jones Jr. e Terance Mann avevano entrambi 12 punti ciascuno.

Dovrebbe essere una vittoria facile per i Clippers anche senza Kawhi Leonard, e dovrebbe prepararli per una settimana produttiva ed emozionante.

Invece, sono stati espulsi dalla partita prima della partita contro Boston di mercoledì.

Tutti sanno che i Celtics sono una delle squadre più difficili del campionato e trarranno vantaggio da qualsiasi errore commesso dai Clippers.

Los Angeles doveva affrontare quella partita con fiducia.

Ma in questo momento non sono sicuri di se stessi e di cosa possono fare.

I Clippers sono la quinta squadra in Occidente con un record di 24-18.

Tuttavia, sono solo poche partite avanti rispetto alle squadre dietro di loro, quindi qualche altra sconfitta potrebbe vederli scivolare giù in classifica in un batter d’occhio.

Ciò significa che ogni vittoria è importante in questo momento.

Harden era scontento di vedere la sua squadra fallire, e ora ha solo un giorno per rimettersi in sesto e prepararsi per un avversario incredibilmente difficile.

PROSSIMO: Insider rivela quando Kawhi Leonard farà il suo debutto stagionale