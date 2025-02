James Maddison torna a Roy Keane dopo che Spurs ha battuto Man United

James Maddison Si è concentrato su Roy Keane dopo aver segnato il goal vincente nelle vittorie per 1-0 del Tottenham Hotspur sul Manchester United.

La distanza ravvicinata di Maddison in 13 minuti ha stabilito una competizione di bassa qualità nel nord di Londra, che è arrivata alla fine della settimana in cui l’ex centrocampista dello United Kean ha dichiarato: “Maddison non è male quando non è sulle frecce … ma non. .. Se pensi che tornerà e avrà Spurs i migliori sei, sei nel cuculo. “

Quando ha parlato con una bacchetta per un podcast di calcio, Keane ha aggiunto: “È un giocatore di talento, ma se sei un giocatore nello spogliatoio Spurs ed è di nuovo nel gruppo, non guarderesti e andresti”, James è Oggi torneremo – andremo bene! “”

Il 28 -year ha etichettato la sua portata lanciando una freccia immaginaria e poi ha messo il dito sulle labbra con un movimento silenzioso e poi ha detto Sky Sports: “Questa settimana è stata un po ‘di rumore esterno.

“Le persone avranno le loro opinioni. Volevo parlare in campo oggi, quindi spero che ci siano alcuni che mi sono piaciuti oggi, che sono stato il vincitore della partita oggi.

“Nessuno è più critico per me di me. Per essere giusto per il gaffer, parla sempre del bloccare il rumore esterno, ma a volte è difficile, è sempre sul suo viso.

“Puoi usarlo (come motivazione), ma penso che Gaffer lo preferisca quando siamo nella nostra piccola bolla e lo stiamo solo ascoltando.

“Ma a volte è difficile perché è costantemente di fronte ai social media, a WhatsApp e alle persone che inviano cose. Nome del profilo di grande.

Spurs si trasferì al 12. Luogo sul tavolo e lo United scomparve al 15 ° posto e il boss del Tottenham Ange Postecoglou disse di Maddison: “Tutti menzionarono sulla sua celebrazione, ma non l’ho visto, quindi non posso commentarlo, ma no , ma no, ma no, ma no, ma no, ma non “sorprendermi che i pazzi non abbiano accettato ciò che è stato detto su di lui, e hanno lanciato un tiro sopra l’arco.”

“È bello riaverlo. È un giocatore di qualità. Se guardi i suoi obiettivi che torneranno dal centro del campo quest’anno, è ancora proprio lì. Sarebbe tornato per alcune settimane, ma ha lavorato molto duramente durante l’allenamento e ha fatto tutto bene per assicurarsi che fosse disponibile.

“Penso che questa sia una cosa chiave per noi e l’abbiamo vista con tutti i nostri giocatori, soprattutto di recente. Le lesioni ai ragazzi sono alla disperata ricerca di contribuire. Hanno visto cosa hanno attraversato gli altri ragazzi e spingendo forte. “

Postecogle ha riconosciuto che la situazione difficile è Ruben Amorim negli Stati Uniti che ha perso 12 giocatori per infortuni e malattie, ma l’allenatore australiano ha rapidamente aggiunto che non avrebbe inviato carte di simpatia.

“Se controllo il mio ufficio, non ho carte comprensive da altri manager, quindi non è successo”, ha detto Postecoglou. “Ce ne sono certamente diversi (infortuni). Ho visto Ruben lì, giocatori dalla posizione, bambini in panchina.

“Bene, benvenuto nel mio mondo. Ma questo è per un gioco. Abbiamo avuto giorni in cui eravamo bravi, in questo fascino abbiamo sconfitto Liverpool. “