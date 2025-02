James salva il Chelsea, Kelly Returns, Wolfsburg Thrash Francoforte

Dopo una breve pausa per la Coppa d’Inghilterra, la Super League femminile (WSL) è tornata in piena forza durante il fine settimana e di nuovo è stata la domanda: qualcuno può fermare il Chelsea? Il vincitore dell’ultimo sussulto di Lauren James, che ha segnato 2-1 contro Everton, ha subito suggerito che anche se si stavano correndo da vicino, no … nessuno poteva.

Quello che era andato per il weekend schiacciato per le squadre, Toffees è sceso leggermente quando il Crystal Palace del lato inferiore è sceso a una perdita di 3-1 contro il Manchester United, l’Arsenal diretto Spurs 5-0, Leicester City ha colpito Aston Villa a tre, ha aggiunto West Ham , Aggiunto, aggiunto, aggiunta West Ham sconfitta per 3-1 a Brighton e Manchester City si è rilassato per 4-0 vittorie sul Liverpool.

In Europa, i leader della lega francese Lione hanno introdotto un’altra forte prestazione che ha distrutto il Guingamp 7-0, mentre il Parigi FC ha ottenuto 4-0 vittorie in casa Saint-Etienne. Il Real Madrid ha catturato tutti e tre i punti in profondità al momento della fermata contro il Levante Badalon in campionato F e in Germania il VFL Wolfsburg è stato un grande vincitore quando hanno preso la Francoforte di Frauen-Bundiga Eintracht dal 6-1.

James porta il vincitore dell’ultimo

La star inglese Lauren James ha pubblicato il drammatico vincitore per Chelsea contro Everton.

I padroni di casa sembravano essere colpiti da punti in questa stagione dopo che i Toffees hanno colpito per primo subito dopo la metà. Il Chelsea è riuscito a far fronte a Mayra Ramirez, ma ha cercato di rompere la difesa di Everton quando hanno controllato i record. Quindi, in profondità fino al momento della fermata, James uscì per inviare il tiro missile nell’angolo inferiore.

L’eroismo di James è arrivato solo pochi giorni dopo aver ricordato il gruppo inglese martedì. Una donna di 23 anni che non è stata fuori per la squadra di Sarina Wiegman dall’aprile 2024 a causa di lesioni persistenti di una parte inferiore della gamba, ora sembra che dopo essere tornato al Blues Playground, ci si aspetta da molto Gennaio. – Ek

giocare 0:42 Chelsea ha sconfitto Everton dopo Lauren’s James al tempo di Screamera Lauren James colpirà le vittorie del Chelsea 2-1 su Everton in WSL.

Leicester vince problemi con le scintille per il palazzo

Il comandante della vittoria per 3-0 di Leicester su altri combattenti dell’Aston Villa è un notevole successo per una squadra che ha avuto problemi durante la stagione, specialmente quando pensi che questi tre goal rappresentino un terzo del loro totale (9) di questa campagna. Il risultato, tuttavia, scrive anche i problemi per Crystal Palace, che ora si trova a quattro punti alla deriva della villa di seguito.

Alla fine della scorsa stagione, il palazzo è le ultime vittime della baia in espansione tra i lati superiori e inferiori del WSL. Come Bristol City di fronte a loro, hanno mostrato segni di progresso, sono persino riusciti a segnare contro il Manchester United-Něco, che nessun’altra parte con valori più bassi ha fatto in questa stagione, ma nonostante il loro miglioramento, il palazzo ora ricaverà il secondo livello. – Ek

Lupi maul aquile

A metà ottobre, ha rinunciato a cinque punti in campionato e appena dalla sconfitta della Champions League (1-0 è andato alla Roma), Wolfsburg ha sconfitto il Bayern Monaco per 2-0. A metà dicembre, dopo la dannosa sconfitta di Bayer Leverkusen in campionato, hanno rotto sei come Roma per garantire la progressione delle fasi knockout UWCL.

Editori birichini 2 correlati

Dopo aver combattuto con un pareggio di 0-0 contro l’FC Köln lo scorso fine settimana, prima di perdere 1-0 con Hoffenheim nel DFB-Pokal Frauen nel bel mezzo della settimana, domenica c’era una sola procedura per Wolfsburg Frankfurt.

Non è solo un cattivo risultato esagerato per i lupi; Il punto è vincere i premi di una dichiarazione che ricorda a tutta la squadra che una volta.

Nel giro di otto minuti, l’intestazione di Alexa Poppa è e la superficie ordinata Lineth Binethyyn ha causato 2-0. Dopo l’intervallo, due punizioni e il loro goal hanno visto Francoforte, che ha avuto la migliore difesa in campionato (con solo cinque gol ammessi di fronte a questa partita), strappati e 5-0 in basso.

Il secondo tempo ha registrato la consolazione tardiva da Carlotta Wamser, ma Francoforte non è mai tornato dai suoi primi combattimenti. Gli Eagles entrarono nel gioco di 120 minuti contro il Bayern nel bel mezzo della settimana e sembravano stanchi. Ma il fondamentale, Wolfsburg, fece quello che facevano il meglio e li punì completamente. – SL

giocare 1:04 Manchester City Cruise per persuadere le vittorie per 4-0 su Liverpool Il Manchester City segna quattro gol per garantire la vittoria sul Liverpool in WSL.

Colpi veloci

OTTO. Una vera performance tardiva. Nonostante le loro lotte permanenti contro il Barcellona nella lega FA, non c’è dubbio che il Real Madrid sia migliorato in questa stagione. Ma l’area di miglioramento di cui dovremmo parlare è la loro autostima e la loro resistenza. Ancora una volta, questo fine settimana ha visto Madrid per afferrare tutti e tre i punti al momento della fermata quando il Levante Badalon per la seconda volta in questa stagione ha portato una perdita dolorosa di 3-2 (il primo 3-1 con due goal in ritardo a novembre), mentre Gli album Redondo hanno segnato un goal vitale. Ma non è solo nella lega F, che Madrid ha spinto fino all’ultimo fischio, con il vincitore del periodo di tempo Melanie Leupolz in un ponte riflettente fondamentale per i loro progressi in Champions League a settembre.

Stream futbol w su ESPN+ Ali Krieger e Sebastian Salazar stanno discutendo delle più grandi storie e dividono i migliori punti salienti del calcio femminile in America. Streaming su ESPN+ (solo USA)

Sette. Shaw invia un messaggio. Non c’è dubbio che Bunny Shaw sia uno dei più interessanti e migliori aggressori WSL, così come senza dubbio su quante città mancano la Giamaica internazionale quando non fa parte della squadra. Dopo aver preso una disputa sulla Coppa infrasettimanale contro l’Arsenal all’inizio di questo mese per la sofferenza di abusi razzisti e misogini dopo il loro conflitto con i giorni WSL, Shaw ha deciso di celebrare la sua apertura contro il Liverpool questo fine settimana. Il saluto della “forza nera” è stato uno spettacolo tranquillo di sfida e il direttore della città Gareth Taylor ha detto del gesto dopo la vittoria per 4-0: “È potente. È una donna di colore orgogliosa e da dove viene, significa molto per lei. Sostengheremo sempre lei e le reazioni della folla hanno significato molto per lei. “

Sei. Cappello, phe che. Quando i leader della divisione 1 del Lione femminile giocano alla squadra ai piedi del tavolo, c’è solo un risultato: sconfitta dell’anima distruttiva per la loro opposizione. Contro Guingamp, una squadra con solo tre punti e così tanti goal ammessi in questa stagione, dato che Lione ha segnato (61), Lione è sempre stata dominante. Il Kadidiata Diani Hatt è stato il momento clou della carta, ma Lyon è senza sforzo – in cui la palla si muoveva con facilità e non sembrava mai che stessero passando – dovrebbe riguardare ciò di cui stanno parlando.

CINQUE. West Ham to Iron Folds. Brighton non ha lavorato domenica pomeriggio a Dagenham, a Dagenham, ma di nuovo in WSL lo sviluppo della squadra all’estremità inferiore del tavolo era tangibile quando West Ham si è rilassato per vincere. Con metà della stiva, ma il doppio dei colpi, la stiratura mostra ancora la loro durata e crescita che seguivano ogni finestra di trasmissione. E Brighton, che ha iniziato la stagione così bene, ora ha 10 punti tra i primi quattro.

giocare 1:16 L’Arsenal rivendica un’impressionante vittoria di 5-0 sui rivali nel North London Tottenham L’Arsenal ha segnato cinque gol contro il Tottenham nel Derby North London allo Emirates Stadium.

Quattro. Granada alzò lo sguardo. Con un’ora di distanza contro Granada, Espanyol sembrava essere in viaggio verso la prima vittoria in sette partite, fino a quando i padroni di casa in molti minuti hanno segnato due gol per sigillare la vittoria del 2-1. Innanzitutto, Edna Imade ha pareggiato l’ex crimine spazzando la casa prima che Ariadna Minguez sparasse dall’esterno della zona. È stato un lungo viaggio dalla coincidenza per Granada. Squadra solo due punti di discesa la scorsa stagione, Nasrid Sono stati coerenti per tutta la stagione, con una perdita nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni – e anche contro il Real Madrid. Segnano di più, ammettono di meno e guardano completamente in casa come una squadra di League F.

TRE. Spero per Köln? Non è stata una stagione particolarmente piacevole per Billygotes. Nel corso della storia del Köln Club, in effetti, in una partita femminile, raramente eccelleva in una partita femminile, guardando troppo spesso dalla loro profondità nel volo superiore. Da quando ha portato Britt Carlson al ruolo di capo allenatore all’inizio dell’anno, la squadra ha fatto passi rapidi e sebbene siano caduti contro Friburg per 2-0 questo fine settimana, questi sono stati i primi gol che la squadra ha ammesso in tre viaggi in campionato.

DUE. Paris FC Flex. Dato che Clara Matéo ha portato al Primo Ministro Liegi a 15 gol, sarebbe facile suggerire che Paris FC è una squadra di una donna. Ma con Maté, ha espulso contro Saint-Etienne, la seconda squadra ha mostrato la sua profondità e forza con Maëlle Garbino (2), Mathilde Bourdieu e Kessya Bussy hanno ottenuto un punteggio nella vittoria per 4-0.

UNO. Kelly sta tornando. La splendida sciopero Emily Fox è stata la ciliegina sulla torta dell’Arsenal quando hanno smantellato il lato del Tottenham che sembrava completamente dalla loro profondità nella sconfitta del 5-0 in Emirates. Uno dei sottotrame della giornata, tuttavia, è stato i primi minuti di Chloe Kelly per Gunners in 2.815 giorni (l’ultima volta giocato per loro nel 2017). Dopo aver trascorso gran parte della stagione seduto sulla panchina di Manchester, con poca speranza che l’Inghilterra fosse prima del torneo estivo Euro 2025, Kelly voleva che la saga finisse prima di così. Ma domenica è stato incredibile quanto poca ruggine abbia mostrato quando ha creato quattro possibilità contro Spurs da soli 30 minuti di ritratto. – SL