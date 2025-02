Jannik Sinner Affair mostra “Broken” Tennis Anti -Doping, deixa os jogadores “assustados”

O número mundial da quinta Jessica Pegula acredita que o serviço de casos de doping de alto perfil com a participação de Jannik Sinner e Iga Światsk mostrou que “o processo está completamente quebrado”. E a mais alta classificação Aryna Sabalenka admite que não pode confiar no sistema de tênis anti -desperdício e se tornou “muito assustado”. A saga Long de Sinner terminou no sábado, depois de concordar com uma proibição de três meses de tênis, o número um do mundo admite “responsabilidade parcial” pelos erros da equipe, o que levou ao fato de que ele testou duas vezes os traços de Costebol em março do ano passado.

O Sinner enfrentou uma proibição potencial dois anos depois que a Agência Mundial Anti -DOPING (WADA) apelou ao Tribunal de Arbitragem para o Esporte (CAS) contra sua anulação inicial pela Agência Internacional de Integridade de Tênis (ITIA), anunciada em agosto.

Em uma jogada surpreendente, o Vada retirou o apelo e houve um acordo com o pecador para aceitar uma proibição de três meses.

No comunicado, Wada disse: “Sinner não iria trapacear”, mas ele o serviria para suspender porque é responsável pelas ações de sua comitiva.

As redes aceitaram uma proibição mensal após testes positivos de Trimetasidina Proibida (TMZ).

O polo de 23 anos se retirou do balanço asiático do WTA em setembro-września, citando “assuntos pessoais”.

Pegula, finalista do US Open do ano passado e membro do Conselho de Players do WTA, disse que as inconsistências na maneira de processar e avaliar criam um ambiente injusto para todos os tenistas.

“Acho que minha reação é que, independentemente de você pensar ou não, esse processo simplesmente não é um processo”, disse jornalistas americanos em Dubai no domingo.

– “Make Up recoring” –

“Parece que eles são simplesmente todas as decisões e fatores que levam em consideração e simplesmente enviam sua própria decisão.

“Eu realmente não entendo como é justo para os jogadores quando há tanta inconsistência e você não tem idéia”.

Pegula acrescentou que todos os e-mails que os jogadores receberam sobre casos antidoping contêm explicações muito fáceis de encontrar e são apenas maneiras de as organizações antidoping justificarem suas decisões e processos inconsistentes.

“Se você estiver limpo ou não, o processo está completamente quebrado”, disse ela.

“Eu acho que deveria ser seriamente olhado e considerando. Eu sinto que eles têm tanto poder para arruinar a carreira de alguém. Eu acho que você tem que fazer algo sobre isso, porque parece realmente injusto.

“Não acho que nenhum jogador confie nesse processo. Zero. É apenas uma aparência terrível desse esporte.

– Sabalenka “muito assustada” –

Sabalenka se recusou a comentar sobre o resultado do caso do pecador, mas afirma que ficou cautelosa demais por cair nos rigorosos princípios anti -desperdício desse esporte.

“Você apenas começa a ter mais cuidado. Por exemplo, antes de me importar em deixar um copo de água e ir ao banheiro em um restaurante. Agora não vou beber do mesmo copo de água “, disse o mundo número um da Bielorrússia.

“Você se torna mais consciente das coisas, e isso chega a você que, se alguém usou um creme para você e testar de forma positiva, ele irá buscar você e eles não acreditarão ou nada.

“Você tem medo do sistema. Não entendo como posso confiar no sistema.

As redes disseram que ela estava confiando que esse processo acabou “se tornou justo”, perguntou sobre sua reação à decisão do pecador.

“Cada caso é diferente. Cada história é certamente diferente “, disse a segunda mudança no ranking.

“Por causa de Jannik ou da minha situação, somos até celebridades, além de jogar tênis. Todo mundo pensa sobre isso de centenas de perspectivas diferentes.

“Mas eu apenas tento manter os fatos e ler documentos. Eu confio que o julgamento no final se tornou justo. Esta é a única coisa que faço porque tento não julgar.

A sanção de três meses de Sinner foi descrita como “engraçada” pela marca australiana Firebrand Nick Kyrgios.

“Culpado ou não? Um dia triste para o tênis. A honestidade no tênis não existe “, publicou Kyrgios no sábado no X.

E o vencedor de três tempo do grande Slam, Stan Wawrink, foi igualmente condenado, escrevendo: “Não acredito mais no esporte puro”.

(Com exceção do cabeçalho, essa história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).