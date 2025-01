Jannik Sinner Aiving Junte

A personalidade pública reservada de Jannik Sinner convence um garoto maduro e aço de 23 anos que mostrou a maior força mental para adiar o escândalo de doping e criar outra final australiana do Aberto. O status de Sinner como a maior estrela esportiva da Itália e a nova força dominante do tênis masculino só aumentou nas últimas duas semanas em Melbourne. Com o garoto de ouro da Espanha e o principal rolo Carlos Alcaraz, há muito tempo teve outro obstáculo para limpar contra Alexander Zverev no final do domingo para se tornar um campeão.

Apenas três outros homens administraram um feito em Melbourne Park durante a virada dos séculos – Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic.

Sinner decidiu se juntar a eles, apesar de ter sido avisado por controvérsia depois de testar os esteróides positivos de Klostebol em março em março.

Ele está acima do chefe do mundo anti -devastador de um apelo por sua anulação, um órgão global que solicita proibir um pecador por um período de até dois anos.

O julgamento está planejado no Tribunal de Arbitragem para o Esporte (CAS) em abril. Ele negou os aplausos conscientemente.

“Nos últimos nove meses, em abril do ano passado, houve muita pressão, desde abril do ano passado”, disse seu treinador Darren Cahill.

“Ele lida com isso, assim como com todos que eu já vi, lida com a pressão. Ele é um jovem incrível que foi capaz de colocá -lo ao seu lado.

“Ele tem uma consciência clara com o que está acontecendo. Esta é a principal razão pela qual ele foi capaz de ir ao campo e sair alto, ter essa fé e brincar com certeza que ele tem.

Outro na vila do norte da Itália, um arremesso de pedra da fronteira com austrália, uma carreira no tênis profissional não era para um pecador.

Ele era campeão de esquiadores quando jovem e ainda gosta de esporte fora da temporada.

Sinner também era um jogador de futebol ávido, jogando no time local como atacante.

Mas ele decidiu se comprometer com o tênis e, aos 13 anos, ele se mudou de 600 quilômetros (400 milhas) de sua família para Bordigher na Riviera italiana para iniciar uma longa marcha para o nível de elite do jogo.

Cabeça sábia

Depois de constantemente, Sinner emitiu uma declaração clara de que ele era uma das elites, vencendo seu Grand Slam Virgin em Melbourne no ano passado.

Ele não olhou para trás conquistando oito títulos em 2024, incluindo as finais do US Open e ATP com um aspecto impressionante de seu extraordinário ar lá fora.

Silencioso e contido, ele mantém sua vida pessoal longe dos faróis o máximo possível, falando muito pouco sobre seu relacionamento com outro tenista Anna Kalinskaya, da Rússia.

Percebido por alguns como muito sério e até gelado, o italiano trabalhou para suavizar sua imagem em Melbourne, até rindo durante algumas de suas entrevistas, e seu lado raramente visto anteriormente.

“Ele é definitivamente maduro”, disse Cahill. “Acho que existem muitas áreas não apenas o que ele faz na quadra, mas certamente também fora do tribunal.

“Todas essas crianças vivem uma ótima vida.

“Mas você deve ter uma cabeça sábia nos ombros que lidam com a mídia e os fãs, bem como com a pressão do jogo antes de 15.000 pessoas e atender às expectativas.

“Você cresce rapidamente. Jannik é um deles.

