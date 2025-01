Jannik Sinner chega às semifinais e Iga Świątek fecha o primeiro título de Melbourne

O atual campeão Jannik Sinner avançou imperiosamente nas semifinais do Aberto da Austrália na quarta-feira, depois que Iga Świątek conquistou igualmente impiedosamente seu primeiro título em Melbourne. O italiano número um do mundo, Sinner, derrotou o favorito da casa Alex de Minaur por 6-3, 6-2, 6-1 para silenciar a Rod Laver Arena e marcar um encontro com o 21º cabeça-de-chave Ben Shelton. A segunda semifinal será disputada na sexta-feira entre o 10 vezes campeão do Aberto da Austrália, Novak Djokovic, e o número dois do mundo, Alexander Zverev.

Sinner ficou tonto no calor de segunda-feira durante uma vitória de quatro sets sobre Holger Rune.

Porém, em uma noite muito mais fria, o jovem de 23 anos voltou ao recorde perfeito contra o oitavo cabeça-de-chave De Minaur, que ainda não vence Sinner há 10 partidas.

“Hoje senti como se tivesse sentido tudo”, disse Sinner.

“Em dias como este, quando você faz uma pausa bem cedo em cada set, fica um pouco mais fácil.”

Sinner está defendendo seu título de Grand Slam pela primeira vez depois de derrotar Daniil Medvedev na final do ano passado. Ele também venceu o Aberto dos Estados Unidos no ano passado.

De Minaur admitiu que não teve respostas naquela noite, dizendo: “Ele foi muito bom esta noite”.

O americano Shelton, de 22 anos, garantiu uma vaga nas semifinais em Melbourne pela primeira vez, após uma vitória por 6-4, 7-5, 4-6, 7-6 (7/4) sobre o italiano Lorenzo Sonego.

O canhoto Shelton fez uma exibição cheia de ação para igualar seu melhor desempenho em um torneio importante depois de chegar às semifinais do Aberto dos Estados Unidos de 2023.

Shelton acertou o saque mais rápido do torneio, um ás monstruoso marcando 140 mph, e então se concentrou nas entrevistas pós-jogo na TV que os vencedores dão na quadra.

“Acredito que as emissoras deveriam nos ajudar a desenvolver nosso esporte e ajudar os atletas que acabaram de vencer partidas nos maiores palcos a desfrutarem de um de seus melhores momentos”, disse ele.

Ele descreveu algumas das entrevistas como “embaraçosas” e “desrespeitosas”.

Natal sinistro

A pentacampeã do Grand Slam, Swiatek, chegou perto de seu primeiro título no Aberto da Austrália depois de uma vitória enfática por 6-1 e 6-2 sobre a oitava colocada americana Emma Navarro em uma tempestuosa Rod Laver Arena.

A número dois do mundo, de 23 anos, que está ganhando força, enfrentará a 19ª colocada americana Madison Keys nas semifinais femininas na quinta-feira.

A bicampeã e melhor colocada Aryna Sabalenka enfrentará Paula Badosa, décima primeira cabeça-de-chave da Espanha, pela segunda colocação na tabela.

Świątek parece ameaçador. Ela ainda não perdeu nenhum set e em cinco partidas perdeu apenas 14 jogos, incluindo sete no confronto da primeira rodada com Katerina Siniakova.

“Madison é um jogador excelente e experiente, então nunca se sabe”, alertou Świątek.

“Vai ser difícil, vou focar apenas em mim. Ela já disputou um bom torneio aqui e sabemos bem como ela pode jogar.”

Świątek teve um momento de sorte com o placar de 2 a 2 no segundo set contra o Navarro.

Navarro acertou um drop shot que forçou a polonesa a fazer um tackle desesperado para ganhar a bola, o que ela pensou que realmente fez até que os replays mostraram que a bola havia quicado duas vezes.

A americana ficou irritada ao pedir ao árbitro que usasse a análise do vídeo para ver o que aconteceu.

No entanto, ela foi negada por esperar até o final do ponto, em vez de desafiar e interromper imediatamente o jogo.

“É difícil. “Acho que deveríamos poder ver isso mais tarde e tomar uma decisão”, disse Navarro.

Keys rapidamente se afastou do set e derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 3-6, 6-3, 6-4 nas quartas de final.

Keys terminou entre as quartas de final em Melbourne Park pela terceira vez, 10 anos depois da primeira.

“É uma sensação ótima. “Estou muito, muito orgulhosa de estar em outra semifinal e espero e mal posso esperar para ver se consigo dar um passo adiante”, disse ela.

Keys, que completa 30 anos no próximo mês, está em uma seqüência de 10 jogos sem perder após conquistar o título de Adelaide.

