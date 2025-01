Jannik Sinner entra no Aus Open Last 16 em um “grande dia” para o casal feliz

O atual campeão Jannik Sinner venceu o Aberto da Austrália no sábado e avançou para as oitavas de final, após as quais Iga Świątek derrotou Emma Raducanu. A segunda semana também viu Gael Monfils, de 38 anos, após impressionar o quarto cabeça-de-chave Taylor Fritz, enquanto a esposa do veterano, Elina Svitolina, também obteve uma vitória surpreendente imediatamente depois na mesma quadra. “É realmente um grande dia para nós, vencemos os quatro melhores jogadores e jogámos um excelente ténis”, disse a ucraniana Svitolina.

O qualificador americano Learner Tien, 19, venceu em dois sets, estendendo sua seqüência de vitórias de conto de fadas em sua estreia em Melbourne.

Porém, a vilã da pantomima Danielle Collins, após agradecer aos questionadores por “pagar as contas” na rodada anterior, perdeu e foi vaiada.

O italiano número um do mundo, Sinner, perdeu um set pela primeira vez em 14 partidas na segunda rodada.

No entanto, não houve tais problemas contra o não-campeão Marcos Giron na Rod Laver Arena, quando ele chegou em casa por 6-3, 6-4, 6-2 em 2 horas e 1 minuto, marcando 35 vitórias e oito ases.

O próximo jogador que o espera será o sérvio Miomir Kecmanovic ou o dinamarquês Holger Rune, número 13.

“Se quiser continuar neste torneio, tenho que melhorar”, disse Sinner, de 23 anos.

O showman francês Monfils voltou no tempo e derrotou o americano Fritz por 3-6, 7-5, 7-6 (7/1), 6-4.

Unseeded Monfils, que terminou em 6º lugar, o melhor da carreira, em 2016 e atualmente é o 41º, está desfrutando de um boom no final da carreira.

Há uma semana, ele se tornou o campeão individual mais velho da história do ATP Tour, após vencer o Auckland Classic.

Monfils enfrentará outro americano em 21º lugar, Ben Shelton, que é um grande fã.

“Acho que toda vez que ele pisa na quadra, é um jogo de bilheteria”, disse Shelton.

Monfils é casado com Svitolina, que imitou seus esforços matadores ao derrotar a número quatro do mundo, Jasmine Paolini, também na Margaret Court Arena. Svitolina venceu por 2:6, 6:4, 6:0.

“Eu esquentei a quadra para ela”, brincou Monfils.

Tien se tornou o jogador mais jovem a chegar à quarta rodada desde Rafael Nadal em 2005, quando derrotou o lesionado francês Corentin Moutet.

O talentoso adolescente venceu por 7:6 (12/10), 6:3, 6:3, e no terceiro set Moutet caiu, segurando a perna, e depois continuou jogando bravamente.

“Honestamente, é uma loucura estar na segunda semana”, disse ele.

Tien surpreendeu o três vezes vice-campeão Daniil Medvedev de forma épica em cinco sets na rodada anterior.

A esperança do time da casa, Alex de Minaur, oitavo colocado, se classificou em quatro sets contra o argentino Francisco Cerundolo e enfrentará o americano Alex Michelsen por uma vaga nas quartas de final.

Natal louco

Em uma batalha unilateral entre ex-campeões do Aberto dos Estados Unidos, Swiatek saiu vitoriosa por 6-1 e 6-0 para derrotar Raducanu e conquistar seu primeiro título em Melbourne.

Emma Navarro, a oitava cabeça-de-chave dos Estados Unidos, juntou-se ao polonês na rodada seguinte e conquistou uma dura vitória em três sets sobre Ons Jabeur.

A sexta cabeça-de-chave Elena Rybakina também avançou apesar de problemas nas costas.

“Senti como se a bola estivesse me ouvindo”, disse Swiatek depois de jogar 11 partidas consecutivas em uma partida brutal contra o britânico Raducan na Rod Laver Arena.

Swiatek, de 23 anos, é cinco vezes vencedor de um torneio importante, mas nunca passou das semifinais em Melbourne Park.

Em seguida, ela enfrentará a número 128 mundial alemã, Eva Lys.

Lys derrotou Jaqueline Cristian da Romênia em três sets para se tornar a primeira jogadora individual feminina “perdedora sortuda” a chegar à quarta rodada desde que o evento foi transferido para Melbourne Park em 1988.

O ex-campeão de Wimbledon, Rybakina, do Cazaquistão, precisou de uma pausa médica para se recuperar de um espasmo nas costas antes de vencer por 6-3 e 6-4 contra Dayana Yastremska, da Ucrânia.

Quando questionada se suas costas estavam bem, ela respondeu: “Na verdade não. Então, irei ao meu fisioterapeuta e espero que alguma mágica aconteça.”

Rybakina enfrentará Madison Keys depois de afastar o compatriota americano Collins por 6-4, 6-4, com Collins sendo vaiado dentro e fora da arena.

Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff entrarão em campo no domingo.

