Jannik Sinner proibiu por três meses devido a um teste de drogas fracassadas

Jannik Sinner sentirá falta de defender seu título aberto ATP 1000 Miami após três meses.

Jannik Sinner recebeu uma proibição de três meses da Agência Mundial Anti -DOPING (AMA), imediatamente. O número 1 do mundo italiano aceitou um período de isenção entre 9 de fevereiro e 4 de maio. Enquanto o France Open pode jogar, o Sinner não poderá defender seu título Open do 2024 Miami.

Inicialmente, o pecador testou positivo para baixos níveis de clostebol em março de 2024. Um painel independente da Agência Internacional de Integridade de Tênis (ITIA), determinou que a substância proibida era involuntariamente administrada por seu fisioterapeuta. O italiano foi autorizado a qualquer irregularidade e foi autorizado a retomar sua carreira. No entanto, Sinner foi despojado de seus pontos e prêmios em Indian Wells em 2024.

A Agência Mundial Anti -Doping recorreu da decisão da IIA que absorveu o pecador de qualquer negligência em setembro antes do Tribunal de Arbitragem de Esportes (CAS). Wada estava procurando uma proibição de até dois anos no jogador italiano. O público para o caso havia sido agendado para 16 de abril no CAS.

A agência mundial anti -doping aceitou no sábado que o ano de 23 anos não tinha intenção de trapacear e aceita que seu fisioterapeuta administrado ao Clostobol. A WADA realizou um contrato de resolução de acordo com o Código Mundial Anti -Doping. O apelo ao CAS para WADA foi retirado.

Sinner agora Os eventos ATP 500 serão perdidos em Doha e Dubai este mês. Você também não poderá reproduzir os eventos de mestrado em Indian Wells, Monte-Carlo e Madri, além de não poder defender seu título em Miami. A suspensão termina apenas três dias antes do início do evento ATP 1000 em Roma.

A proibição do italiano dá espaço para que seus rivais sejam atualizados, pois o Sinner perderá 2000 pontos ATP durante os três meses. O número 1 do mundo está atualmente 3195 pontos à frente do número 2 do mundo Alexander Zverev. Sinner caiu 500 pontos depois de decidir não defender sua vitória de Roterdã desde 2024.

