Jannik Sinner se torna o jogador mais jovem desde 2009 a chegar consecutivamente às semifinais de simples masculino no Aberto da Austrália

Jannik Sinner venceu De Minaur e se tornou o primeiro italiano a chegar às semifinais do AO.

Uma vitória abrangente em dois sets de Jannik Sinner sobre Alex de Minaur confirma os quatro finalistas do Aberto da Austrália de 2025. Os sonhos do australiano foram destruídos na partida das quartas de final, e o italiano não deu a De Minaur nenhuma chance de entrar na batalha.

O placar final foi 6-3, 6-2, 6-1, o que destaca o domínio do primeiro colocado na partida. O atual campeão enfrentará agora Ben Shelton nas semifinais, com uma potencial disputa pelo título aguardando o vencedor do confronto entre Novak Djokovic e Alexander Zverev.

Sinner entrou nesta competição com dúvidas sobre sua saúde e preparo físico, após ser encontrado tremendo e tremendo na última partida contra Holger Rune. O dinamarquês resistiu seriamente ao italiano, vencendo inclusive o segundo set. Porém, Rune não aproveitou as oportunidades que lhe foram apresentadas no terceiro set e o cabeça-de-chave aproveitou a oportunidade e venceu a partida.

Com o italiano pronto para chegar à segunda semifinal consecutiva na Rod Laver Arena, Jannik Sinner se torna o jogador mais jovem a chegar às semifinais individuais masculinas consecutivas no Aberto da Austrália desde Rafael Nadal em 2008-09. O jogador de 23 anos também é apenas o segundo jogador masculino na era Open a fazer 6 a 0 contra adversários em seu Grand Slam em casa, depois de Djokovic.

Com um formidável recorde de 20-4 no Aberto da Austrália, Sinner agora tem o mesmo número de partidas para registrar 20 vitórias individuais masculinas em Melbourne desde 2000, juntando-se a Roger Federer e Rafael Nadal. O outro semifinalista, Ben Shelton, é apenas um dos dois canhotos que disputou as semifinais de ambos os Grand Slams em quadra dura desde 1988.

Anteriormente, Novak Djokovic, 24 vezes vencedor do Grand Slam, surpreendeu Carlos Alcaraz ao avançar para sua 50ª semifinal do Grand Slam, o maior número para qualquer jogador individual masculino. O sérvio pretende agora chegar à final do Aberto da Austrália pela 12ª vez, recorde.

