Jannik Sinner se torna o segundo mais jovem a chegar consecutivamente à final individual masculina do Aberto da Austrália

Jannik Sinner está a uma vitória de defender o título do Aberto da Austrália.

Jannik Sinner, 23 anos, superou um soluço no primeiro set para evitar que Ben Shelton se tornasse o primeiro finalista americano no Aberto da Austrália desde Andre Agassi em 2003. Já se passaram duas décadas desde que Agassi derrotou o alemão Rainer Schuettler em sets diretos para conquistar o Troféu do Aberto da Austrália .

Isso faz de Sinner o jogador mais jovem a chegar à segunda final consecutiva de simples masculino em Melbourne desde Pete Sampras (1995-1995). Sampras comemorou seu 23º aniversário três semanas antes de chegar à segunda final consecutiva. Sinner completará 23 anos, 5 meses e 11 dias no dia 26 de janeiro, dia da final do Aberto da Austrália.

Shelton começou bem, quebrando Sinner no primeiro game da semifinal. O americano quebrou Sinner no 11º game do primeiro set, mas perdeu a oportunidade de sacar o set. O número 1 do mundo forçou o desempate inicial, que venceu com facilidade.

Shelton sofreu quatro break points no segundo e terceiro sets, além de cometer 55 erros não forçados contra apenas 26 de Sinner nos três sets. Shelton, de 22 anos, foi decepcionado com seu saque, cometendo seis faltas duplas. No final, Sinner saiu vitorioso por 7-6 (2), 6-2, 6-2 após 2 horas e 36 minutos para chegar à sua terceira final de Grand Slam. Cada partida entre Sinner e Shelton teve pelo menos um desempate.

Sinner também está um passo mais perto de imitar o compatriota Nicola Pietrangeli, que venceu Roland Garros em 1959 e 1960. Os outros italianos a vencer nos campeonatos principais são Adriano Panatta (Roland Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010) e Flavia Pennetta ( (Aberto dos EUA 2015).

Na primeira desde 2019, quando Novak Djokovic enfrentou Rafael Nadal, dois cabeças-de-chave da ATP se enfrentarão nas finais do Aberto da Austrália. Sinner (1) enfrenta Alexander Zverev (2) na rodada do título. Zverev avançou para a final quando Djokovic se aposentou após perder o set inicial. O alemão tem uma vantagem de 4-2 sobre Sinner.

O confronto do cume será o terceiro em um Grand Slam. Em jogo está ninguém menos que a Norman Brooks Challenge Cup. Será a primeira vez desde que Sinner derrotou Zverev nas semifinais do ATP Masters 1000 Cincinnati na temporada passada. Em jogo para Zverev está a chance de ganhar seu primeiro troféu de Grand Slam.

O alemão jogará sua terceira e inaugural grande final em Melbourne. A espera para que um alemão erguesse o troféu em Melbourne foi longa. O compatriota de Zverev, Boris Becker, teve sucesso em 1996, há quase três décadas.

