Jannik Sinner sopravvive a Ben Shelton per tornare alla finale degli Australian Open

MELBOURNE, Australia – Il campione in carica Jannik Sinner ha superato i crampi del terzo set battendo Ben Shelton 7-6 (2), 6-2, 6-2 venerdì e tornando alla finale degli Australian Open alla ricerca del terzo titolo del Grande Slam.

Il numero 1 Sinner, un 23enne italiano, era in svantaggio nel set di apertura ed era lontano due punti quando Shelton ha servito sul 6-5. Ma Sinner ha rotto lì, poi ha controllato il tie-break successivo e ha rotto ancora per iniziare il secondo set.

“È stato un primo set molto duro, ma cruciale”, ha detto Sinner, che ha esteso a 20 la sua serie di vittorie consecutive dalla fine della scorsa stagione.

Shelton è un americano di 22 anni che ora è 0-2 nelle semifinali del Grande Slam.

“So di essere vicino”, ha detto. “So che il mio livello è vicino.

Sinner ha descritto la partita contro la 21esima testa di serie Shelton al Melbourne Park come piena di “molta tensione”.

“Sono molto contento di come ho gestito la situazione oggi”, ha detto Sinner.

L’unico problema che ha incontrato negli ultimi due set della partita di 2,5 ore alla Rod Laver Arena è stato quando ha afferrato il tendine del ginocchio sinistro e poi la coscia destra nel terzo. È stato curato dall’allenatore, che ha massaggiato entrambe le gambe di Sinner durante la rotazione.

Sinner è ora l’uomo più giovane dai tempi di Jim Courier nel 1992-93 a raggiungere le finali consecutive dell’Australian Open. È stato il Corriere a intervistare Sinner nel post partita venerdì.

Sinner ha vinto il suo primo titolo major a Melbourne Park un anno fa, poi è arrivato secondo agli US Open di settembre, poco dopo essere stato assolto in un caso di doping che è ancora in appello. L’udienza è prevista per aprile.

Domenica, Sinner cercherà di aumentare il suo bottino di trofei affrontando Alexander Zverev, testa di serie n. 2, per il campionato.

Zverev è avanzato alla sua terza finale importante – è 0-2, entrambe sconfitte in cinque set – quando Novak Djokovic si è ritirato dopo un set della semifinale di venerdì per un infortunio alla gamba.

“Tutto può succedere. È un giocatore incredibile”, ha detto Sinner di Zverev. “Sta cercando la sua prima specializzazione. Ci sarà di nuovo molta tensione.”

Shelton si è rammaricato di non essere riuscito a chiudere il set di apertura.

“Finora nel tour, mi sono guadagnato da vivere servendo set e essendo in grado di servire set. Avere due set point al servizio e servire sul 6-5, sento (era) insolito da parte mia riuscire a vincere e vincere “, ha detto Shelton, che ha vinto gli US Open nel 2023, ha raggiunto le semifinali. “Ovviamente giochi contro il numero 1 del mondo. 1. Le possibilità, le finestre, sono sempre piccole. A volte perderai la tua finestra e il ragazzo salirà di livello, farà molti più primi servizi e giocherà meglio. Le occasioni di break non arrivano così spesso.”