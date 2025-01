Jannik Sinner vs Alexander Zverev Final Live Score, Australian Open 2025: Sinner Eyes Rare Feat vs. Zverev na Battle of Top Seeds

Australiano Open 2025 Final Live Atualizações: O mundo número um Jannik Sinner está contando para ingressar na empresa de elite com os títulos do Aberto da Austrália Singles, quando enfrenta Aleksander Zvereve na final deste ano na Rod Laver Arena. O italiano é um favorito que levantou a terceira grande carreira, e a segunda no Aberto da Austrália após seu triunfo sobre Daniil Medvedev no ano passado. Apenas três outros homens conseguiram os feitos de elevar títulos na Rod Laver Arena desde a virada do Century-Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Por outro lado, Zverev analisa o título virgem do grande golpe após a derrota no 2020 US Open e 2024 French Open Finals.

Australian Open 2025 Final Live Atualizações: Jannik Sinner vs Alexander Zverev Live com Rod Laver Arena, Melbourne













Janeiro262025 13:34 (é) Sinner vs Zverev Live: “Best versus Physical Beast” Sinner venceu 20 partidas no arremesso difícil, vencendo os títulos do Aberto da Austrália e o US Open no ano passado. No entanto, Zverev olha para o título virgem do grande golpe após derrotas no US Open e 2024 French Open.

Janeiro262025 13:29 (IS) Sinner vs Zverev Live: Road to Final! Zverev chegou à primeira final do Aberto da Austrália depois que o ferido Novak Djokovic se retirou dramaticamente da semifinal na sexta -feira. Por outro lado, o pecador passou por Ben Shelton em sets simples.

Janeiro262025 13:27 (é) Sinner vs Zverev Live: Bom dia! Olá e bem -vindo à nossa cobertura ao vivo na final do Aberto da Austrália 2025.