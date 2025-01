Jared Goff x Sam Darnold: a batalha épica do QB que ninguém previu

DETROIT – No último domingo, o quarterback do Minnesota, Sam Darnold, entrou no vestiário vitorioso dos Vikings e foi saudado por seus companheiros, que rapidamente o encharcaram com água e o levantaram do chão.

Foi algo puro e especial, saído de uma reviravolta jubilosa do NCAA March Madness ou talvez de um filme de Hollywood onde seus olhos rolariam sabendo que tal coisa não acontece no mundo real dos esportes profissionais.

Mas foi real: emoção real, apreço real pela 14ª vitória na temporada regular e pelo quarterback que ajudou a concretizá-la.

Na noite seguinte, como se tornou habitual nos jogos de Detroit no ano passado, os torcedores que compareceram a um jogo fora de casa em São Francisco comemoraram a 14ª vitória dos Leões enchendo o estádio com gritos sobre seu próprio campo de quarterback… “JAR-ed. Goff, JAR-Ed Goff.” Às vezes, os companheiros de equipe se juntavam ao grito de guerra de um novo candidato.

Os Leões (14-2) e os Vikings (14-2) se encontrarão no Ford Field aqui no domingo em um dos jogos mais importantes da temporada regular da história da NFL. Nunca antes duas equipes com tantas vitórias se enfrentaram na temporada regular, muito menos com um título de divisão e o primeiro lugar geral da NFC em jogo (o perdedor cai para cinco).

“É para isso que você está aqui, cara”, disse o técnico do Detroit, Dan Campbell. “Em última análise, é isso. Quero dizer, você não poderia escrever um cenário melhor, você não inventaria isso. …Simplesmente não existe nada melhor do que isso. “Isso é coisa de conto de fadas.”

Parte do conto de fadas é a improbabilidade dos dois zagueiros (e figuras centrais) neste confronto. Em 2007, um time da Nova Inglaterra por 8 a 0 derrotou um time de Indianápolis por 7 a 0 em um confronto histórico entre times invictos. Essas equipes eram lideradas por Tom Brady e Peyton Manning, respectivamente, mais um capítulo em uma rivalidade de longa data entre dois MVPs da liga e futuros membros do Hall da Fama.

Estes são Sam Darnold e Jared Goff.

Isso surgiu do nada; dois quarterbacks da Califórnia (Darnold de Orange County e USC, Goff de Marin County e Cal-Berkley) mudaram-se para o meio-oeste com franquias que nunca ganharam um Super Bowl (Minnesota) ou mesmo chegaram a um (Detroit).

Darnold foi a terceira escolha geral no Draft da NFL de 2018, mas sua carreira rapidamente desceu para o território do flop/trabalhador. Seus três anos no New York Jets são lembrados por 39 interceptações e seus murmúrios de “ver fantasmas” durante um jogo malfadado contra os Patriots.

Duas temporadas na Carolina (algumas como reserva) produziram pouco e no ano passado ele viu principalmente em San Francisco. Minnesota o contratou este ano como veterano, contando com o novato JJ McCarthy para liderá-los.

Depois de levar os Vikings a um recorde de 14-2, Sam Darnold é agora o líder indiscutível em Minnesota. (Foto de Stephen Maturen/Getty Images)

No entanto, McCarthy ficou ferido. Darnold de repente se tornou uma estrela. Ele lançou 35 touchdowns (o recorde anterior da carreira era 19). Sua porcentagem de conclusão de 68,1 é 8,4% superior à média de sua carreira (59,7) no início da temporada.

Ah, e depois há aquelas 14 vitórias, que deveriam preparar Darnold para um contrato de longo prazo em Minnesota que ninguém poderia ter previsto. Aquele banho não foi apenas uma celebração, foi uma equipe declarando (conscientemente ou não) à administração que este é o homem deles.

“É um momento divertido ser abraçado assim pelos seus companheiros de equipe”, disse Darnold. “Isso foi muito especial.”

Para Goff também foi especial em Detroit. Ele foi a primeira escolha geral no draft de 2016 e teve cinco boas temporadas no Los Angeles Rams, inclusive chegando ao Super Bowl antes de perder para o New England.

No entanto, para 2021, os Rams sentiram que precisavam de um upgrade e Goff foi negociado para Detroit, junto com duas escolhas de primeira rodada e uma escolha de terceira rodada, em troca do quarterback Matthew Stafford.

Os Rams venceram o Super Bowl naquela temporada. Detroit foi 3-13-1.

Goff foi considerado adequado para o ramo, mas Campbell e o gerente geral Brad Holmes acreditaram nele onde outros não. No ano passado, os Leões sediaram seu primeiro jogo de playoff em décadas (contra Stafford e os Rams) e a torcida local queria deixar clara sua nova lealdade gritando o nome de Goff.

Tornou-se um grito de guerra, não apenas por causa do jogo de Goff (71,7% de conclusão e 36 touchdowns este ano), mas por causa de como ele e seus companheiros aproveitaram a oportunidade em Detroit. Ele nunca resistiu a estar no meio-oeste industrial, mas aproveitou ao máximo. Uma oportunidade é uma oportunidade.

Agora ele busca o Super Bowl que não conseguiu entregar em Los Angeles. Seu nome será cantado durante toda a noite de domingo.

“As pessoas aqui são especiais”, disse Goff depois de derrotar os Rams há um ano. “Estou grato.”

Apesar de todas as implicações dos playoffs, e elas são significativas, e de todo o impacto histórico dessas duas equipes jogando um jogo como este na última semana da temporada, os zagueiros simplesmente se somam.

Isso seria incrível para qualquer um, incluindo dois grandes nomes de todos os tempos: Brady ou Manning, por exemplo. Pode ser ainda mais incrível com dois caras que percorreram o caminho mais longo, com tantas subidas quanto descidas, para chegar até aqui.

Um dos maiores jogos da temporada regular da história da NFL?

É Sam Darnold x Jared Goff, apresentando o poder de nunca desistir de si mesmo.