Jared Verse dei Rams: “Odio i tifosi degli Eagles. Quando vedo quel verde e bianco, lo odio.

Il linebacker esordiente dei Los Angeles Rams Jared Verse non solo ha avuto modo di affrontare i Philadelphia Eagles, il prossimo avversario della sua squadra nella postseason della divisione, ma sembra che lo stia ottenendo anche per i fan di Philly.

“Odio i tifosi degli Eagles” Jae ha detto giovedì. “Sono così fastidiosi. Odio i fan degli Eagles.”

Verse si riferiva alla sua esperienza con i fan degli Eagles che lo fischiavano all’inizio di questa stagione, quando i Rams ospitarono Philadelphia nella settimana 12.

“Non ho nemmeno fatto loro niente”, ha aggiunto Verse. “Era la prima volta che giocavo. Oh, odio i fan degli Eagles. … Quando vedo quel verde e bianco, lo odio. Sono davvero scioccato. Divento davvero caldo.”

Verse ha registrato otto contrasti combinati nella partita di cui sopra, una sconfitta per 37-20 al SoFi Stadium a novembre.

Il debuttante ha effettuato solo due contrasti combinati nella vittoria dei Rams nel round wild card sui Minnesota Vikings la scorsa settimana, ma probabilmente ha avuto il comando della partita quando è corso indietro di 57 yard per un touchdown.

Riusciranno i Rams a battere gli Eagles?

Verse, selezionato dai Rams con la 19esima scelta assoluta nel Draft NFL 2024 nello stato della Florida, ha totalizzato 4,5 sack, due fumble forzati, due recuperi fumble e 66 contrasti combinati nella stagione regolare. Alla FSU, Verse ha registrato una media di 9,0 licenziamenti nelle stagioni consecutive (2022 e 2023).

Per quanto riguarda il prossimo avversario dei Rams, gli Eagles hanno sconfitto in casa i Green Bay Packers nel round delle wild card per avanzare. Il calcio d’inizio per la divisione Rams-Eagles è domenica alle 15:00 ET.

