Jared Verse dos Rams pronto para a batalha dos playoffs na Filadélfia: ‘Eu odeio os fãs dos Eagles.’ Eles são muito irritantes.

Jared Verse morou algumas horas ao norte da Filadélfia durante seus dias de jogo no ensino médio e ouviu muito sobre os fãs dos Eagles. Ele saiu de sua época de crescimento na Pensilvânia com a sensação de que iria para o jogo divisional da NFC de domingo.

Verse teve seu primeiro encontro como profissional com os fãs dos Eagles durante a derrota dos Rams na semana 12 para os Eagles no SoFi Stadium em Los Angeles. Antes do jogo, os verdes e brancos vaiaram o estreante, algo que ele não esqueceu.

“Eu nem fiz nada com eles”, disse Verse, que fez sete tackles no jogo. “Foi a primeira vez que joguei. Ah, odeio os torcedores dos Eagles… Quando vejo aquele verde e branco, odeio. Na verdade, fico com raiva. Como se isso realmente me deixasse com calor.”

Não haverá apenas um grupo de torcedores vestidos de verde e branco na multidão no domingo; Verse enfrentará todo o Lincoln Financial Field e depois de ler suas citações, Verse se tornará o inimigo número um o dia todo, especialmente se o resultado for semelhante à semana 12, quando Saquon Barkley marcou duas vezes e totalizou o recorde da franquia de 255 jardas corridas. , que incluiu corridas de 72 e 70 jardas.

Verse disse que desempenhou um papel no sucesso de Barkley naquele dia, tentando fazer muito para impedir o ataque de Barkley e dos Eagles. Ele terá um trabalho difícil contra uma linha ofensiva que inclui All-Pros como Lane Johnson e Jordan Mailata, embora tenha fornecido um destaque contra Mailata que quase levou à demissão do quarterback Jalen Hurts.

“Lembro-me de quando minhas costas estavam retas”, disse Mailata aos repórteres esta semana. “Foi uma boa corrida da parte dele. O menino brinca com o motor alto. Acho que ele joga bem, joga duro. Ele tem alguns movimentos legais. …Para ser justo, comprei um par para ele também. Bom, bom.

Depois de sua carreira universitária em Albany e depois no estado da Flórida, Verse foi escolhido no primeiro turno de 2024 pelos Rams e teve uma temporada de estreia de destaque que lhe rendeu uma indicação ao Pro Bowl e provavelmente o verá como o finalista do Defensive Rookie of the Year. Ele registrou 66 tackles, 11 tackles para derrota, 4,5 sacks, 2 fumbles forçados e ficou em quarto lugar na NFL com 76 pressões de quarterback. Sua habilidade de atrapalhar o ataque do oponente continuou durante a vitória por 27-9 no wild card da semana passada sobre o Minnesota Vikings, onde ele teve dois tackles e um fumble retornado para um touchdown.

Uma vitória no domingo, diante de um estádio lotado de torcedores dos Eagles, deixaria Verse e os Rams a uma vitória do Super Bowl. Essa seria uma boa resposta aos comentários que serão direcionados a você.

Independentemente de como o jogo for, os fãs de Verse e Eagles não terão que esperar muito para se familiarizarem, já que os dois times estão em jogo. agendas de todos para 2025 com os Rams fazendo uma viagem para a Filadélfia em algum momento da temporada.

Por enquanto, Verse está focado em ajudar os Rams a dar mais um passo em direção ao campeonato.

“Vou enlouquecer”, disse Verse. “Vai ser alguma coisa.”