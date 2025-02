Jason Cummings, Javier Siverio destaca a equipe da semana de 20 semanas

Muitos jogadores indianos impressionaram na semana 20 do jogo ISL.

Temos 20 semanas de jogo na Super League India 2024-25 (ISL). Esta foi a semana mais curta, com apenas quatro jogos disputados por três dias. O Punjab FC começou a semana com uma vitória de retorno de última hora sobre o Bengaluru FC na capital nacional, onde Luka Majcen garantiu os três pontos dos Shers com uma greve aos 96 minutos.

O segundo jogo testemunhou que Mohun Bagan alcançou uma vitória por 4-0 sobre o Mohammedan SC em Kolkata e, com essa vitória, eles são quase garantidos no escudo da liga e no fim da mesa. O Jamshedpur FC encerrou a corrida invicta de 12 jogos do FC Goa com uma vitória por 3-1 no forno antes do nordeste do United e do Odisha FC compartilharem saques em um thriller de quatro gols no Kalinga Stadium.

Nessa nota, vamos dar uma olhada na equipe de Khel Now na semana 20 do jogo.

Treinamento: 3-5-2

GK – Vishal Kaith (Mohun Bagan SG)

Vishal Kaith faz outra aparição na equipe da semana em ISL. Kaith foi o único goleiro a manter uma folha limpa esta semana e alcançou duas salvagens no processo. Ele fez uma salvação de dentro da caixa e deixou essa linha uma vez para criar um espaço livre importante. Ele também manteve uma precisão passageira de 82% e se tornou o primeiro goleiro a atingir o marco de 50 folhas de limpeza ISL.

CB – Lazar ćirković (Jamshedpur FC)

O zagueiro sérvio não era apenas sólido como uma rocha nas costas, mas também a aposta com um gol maravilhoso na ISL nesta semana. Irković encontrou o histórico da rede com um grito e marcou sua estréia no objetivo de Isl para ajudar o Jamshedpur FC a completar o dobro da liga no FC Goa. Além de um gol, ele fez cinco recuperações de bola, três autorizações e venceu todos os seus duelos aéreos.

CB – Thoiba Singh (Odisha FC)

Thoiba foi um dos melhores defensores desta semana. Ele se levantou contra a feroz unidade de ataque do nordeste do United e fez cinco autorizações e três interceptações na ISL nesta semana. Ele também fez duas interceptações e um bloco crucial. Singh colocou seu corpo na fila para as mal -humoradas e também marcou um cabeçalho imponente para economizar um ponto para o seu lado. O 22 -Year -venceu todos os seus duelos aéreos e terrestres.

CB – Subhash Bose (Mohun Bagan SG)

O 29 -Year -Od tem sido excepcional na parte de trás e também fez contribuições notáveis ​​com antecedência. Bose marcou um dispositivo ortopédico na ISL nesta semana, levando sua conta para seis gols e agora se tornou o segundo maior artilheiro na temporada atual. Além disso, ele também registrou seis interceptações, duas xícaras, uma autorização e um bloco cada uma enquanto completava 92% de seus passes.

CDM – Apuia (Mohun Bagan SG)

Apuia era sólida no meio do parque. Ele executou 89% de seus passes perfeitamente ao executar um passe importante. O ano de 24 anos também criou uma grande oportunidade ao fazer cinco recuperações de bola, três xícaras e interceptações. Além disso, ele também venceu todos os seus duelos terrestres e manteve o centro do campo Mohun Bagan juntos.

CDM – Pratik Chowdhary (Jamshedpur FC)

Pratik Chowdhary faz sua segunda aparição consecutiva na equipe da semana, já que sua presença nas costas foi muito influente para o Jamshedpur FC nesta temporada. Ele fez oito autorizações, quatro interceptações e duas recuperações de bola ao longo do jogo. Pratik venceu 6/6 de seus duelos aéreos e um duelo de uma terra enquanto completava quatro bolas longas e mantinha a unidade de ataque do FC Goa afastada.

RM – Manvir Singh (Mohun Bagan SG)

Manvir produziu seu melhor desempenho da temporada até agora e ajudou Mohun Bagan a garantir os direitos de blefar contra seus rivais na cidade de Mohammedan SC. O internacional indiano encontrou o histórico da rede duas vezes com dois acabamentos sublime e guiou os marinheiros a uma vitória perfeita em casa. Ele registrou três chutes no Target e venceu seis duelos enquanto fazia duas interceptações, um tackle e uma autorização cada.

CAM – Tenho certeza

Isak chegou no segundo tempo pela primeira vez desde a mudança do ano e se levantou como o Messias para as mal -humoradas que estavam atrasadas no jogo. Isak criou o primeiro gol com um passe de gorjeta para a caixa antes de marcar um empate tardio para resgatar um ponto muito necessário para o seu lado. Ele fez tudo sozinho e deu o jogo ao jogo com uma performance milagrosa.

LM – Time Sub -Deldine (Northeast United FC)

Alaeddine Ajaraie continua a brilhar e ajudar a nordeste do United a subir a escada. O atacante marroquino estava na folha de pontuação duas vezes contra o Odisha FC e também alcançou os livros de história no processo. Com 18 gols e cinco assistências, Ajaraie está agora no nível de Ferran Corominas para obter as contribuições de maior parte em uma única temporada de ISL (23). Ele marcou dois gols de cabeça brilhante quando os Highlanders saíram com um ponto de Bhubaneswar.

St – Javier Siverio (Jamshedpur FC)

O atacante espanhol marcou alguns gols quando o Jamshedpur FC atingiu o FC Goa na frente de seus fãs locais. Siverio era letal e brutal com antecedência e não mostrou misericórdia dos defensores da oposição. Ele estava muito perto de marcar um hat -trick, mas acabou atingindo a carpintaria. Ele também fez duas recuperações e autorizações da bola, enquanto completava 85% de seus passes e executou um passe importante.

ST – Jason Cummings (Mohun Bagan SG)

Jason Cummings assumiu o papel criativo na vitória de Bagan por 4 a 0 sobre o Mohammedan SC. O atacante abaixo do Manvir Singh estabeleceu duas vezes para um dispositivo ortopédico e registrou duas assistências no processo. Cumming também teve um tiro no gol e fez seis passes principais ao longo do caminho. Ele ganhou a maioria de seus duelos aéreos e todos os seus duelos terrestres enquanto faz uma interceptação e se dirigia a cada um.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.