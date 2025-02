Jason Kelce aveva vestiti interessanti per il Super Bowl

La presenza di Jason Kelce sul Super Bowl Lix porta una miscela unica di emozioni.

Come uno dei più grandi centri della NFL e una futura Hall of Famer, il suo legame con Filadelfia Eagles corre in profondità dopo otto stagioni memorabili.

Quando suo fratello Travis è in campo e il loro popolare podcast creando onde, il supporto di Jason sembra naturale.

Tuttavia, è stata la sua distintiva scelta di moda a attirare l’attenzione di tutti durante le feste prima della partita.

Jason, che ha abbracciato lo spirito di New Orleans, fece un bell’ingresso alla trasmissione di ESPN, avendo un abito decorato con vivaci perle del Mardi Gras.

L’abbigliamento formale alla fine ha lasciato il posto a uno sguardo più rilassato, ma le perle festive sono rimaste.

Jori Epstein di Yahoo Sports lo ha catturato nel tunnel e ha documentato la sua trasformazione rilassata in jeans e una maglietta, indossando ancora orgogliosamente i suoi accessori ispirati a New Orleans.

Jason Kelce Rocker Mardis Gras -de di #Superbowlix pic.twitter.com/fy42a5l7si – Jori Epstein (@joriepttein) 9 febbraio 2025

Il suo sviluppo della moda non si è fermato qui. Al Superdome di Cesare, Jason ha sollevato il suo gioco di stile con quello che potrebbe essere meglio descritto come un sofisticato ensemble “professor-core” con un gilet multicolore abbinato a una giacca di lana marrone.

Fedele alla sua personalità, ha mantenuto il tocco di New Orleans Flair e ha tenuto le perle del Mardi Gras come accento distintivo.

🙏 Emozionante Jason Kelce piange piangendo mentre parla dell’ex giocatore di football di Princeton Tiger Bech, che è stato ucciso a New Orleans Terroist Attack + il suo migliore amico, Ryan Quigley, che Eagles ha sorpreso con un tour del Super Bowl stasera https://t.co/6pinxyzmk4 Via … pic.twitter.com/vzn7ip5bzi – Jeff Skversky (@jeffskersky) 9 febbraio 2025

Il conto alla rovescia della NFL sulla stagione ha rivelato un lato più vulnerabile di Jason. In un momento toccante, divenne emotivo mentre rendeva omaggio a Tiger Bech, l’ex giocatore di football di Princeton che perse la vita nell’attacco terroristico di New Orleans.

I sentimenti crudi continuarono mentre condivideva una storia commovente sul suo migliore amico, Ryan Quigley, e il gesto ponderato di Philadelphia Eagles di sorprenderlo con i biglietti del Super Bowl.

